İmkander'den kampta kalan çocuklara giyim yardımı
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İmkander'den kampta kalan çocuklara giyim yardımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
İmkander'den kampta kalan çocuklara giyim yardımı

İmkander Gaziantep Şubesi Suriye'deki kamplarda kalan yaklaşık 400 yetim çocuğa giyim yardımında bulundu.

İmkander Gaziantep Şubesi Suriye'deki kamplarda kalan yaklaşık 400 yetim çocuğa giyim yardımında bulundu.

Yurt içi ve yurt dışındaki yardıma muhtaç insanlara şefkat elini uzatan İmkander, Suriye'de kampta kalan yetim çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Dernek, TSK'nın teröristlerden temizleyerek güvenli bölge hale getirdiği bölgelerdeki kamplarda yaşayan yetim ve öksüz çocuklara Ramazan öncesi hayırsever iş insanı İbrahim Halil Mutlu tarafından verilen kazak, pijama, iç çamaşır gibi elbiseler dağıttı.

"400 çocuğun yüzü güldü"

Hayırsever iş insanı İbrahim Halil Mutlu'nun yardımlarını yetim ve öksüz çocuklara dağıttıklarını ifade eden İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere, "Bugün değerli hayırsever kardeşim İbrahim Halil Mutlu'nun verdiği giyim yardımını kamplarda zor şartlarda kalan Suriyeli yetim ve öksüz çocuklara dağıtarak yüzlerini güldürdük. Bu kardeşimiz her sene bu kardeşlerimize yardımda bulunuyor. Bizde bu yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

"Ramazanda iftar yemeği dağıtacağız"

Mübarek Ramazan ayının yaklaştığını ifade eden Gökdere, "Mübarek 11 ayın sultanı Ramazan'a az kaldı. Bu ramazanda da Suriyeli kardeşlerimize iftar sofrası kuracağız. Kaplarda zor şartlarda kalan kardeşlerimizin iftar sofrasından inşallah sıcak yemeği esirgemeyeceğiz. Ramazan yardımı için kamplarda yaşayan kardeşlerimize daha çok ulaşmamız için Müslüman kardeşlerimizin yardımlarını bekliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

İmkander'den kampta kalan çocuklara giyim yardımı
İmkander'den kampta kalan çocuklara giyim yardımı
İmkander'den kampta kalan çocuklara giyim yardımı
İmkander'den kampta kalan çocuklara giyim yardımı
İmkander'den kampta kalan çocuklara giyim yardımı
İmkander'den kampta kalan çocuklara giyim yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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