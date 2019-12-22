: "İmdat butonu" Amasyalı kadınlara tanıtıldı

22.12.2019 18:26 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:29

Amasya Barosu, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle, kadınladın "imdat butonu" olan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması Amasyalı kadınlara tanıtıldı.

Kentte bir AVM'de kurulan stantlarla avukatlar, polisler ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli vatandaşlara broşür dağıtıp, KADES ve şiddete uğrayan kadının ne yapması gerektiği hakkında bilgi verdi.

Amasya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet izleme ve Önleme Merkezi Müdürü Azize Doyran, yaptığı açıklamada, KADES uygulamasıyla birlikte kadınların şiddet gördüğünde ya da görme ihtimali olduğunda hızlı bir şekilde güvenlik güçlerini harekete geçireceğini ama asıl kadına şiddetin eğitimle aşılabileceğini söyledi.

KADES uygulamasını sadece kadınların kullanabildiğinin de altını çizen Doyran, şunları aktardı:

"Üç ayrı kuruluş burada kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede tek vücut bir hareket gerçekleştirmiş durumda. KADES'te şunu açıklamamız çok önemli, özellikle kadınlar cep telefonlarına uygulama olarak indirmeleri halinde kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede büyük bir adım atabileceğimiz bir çalışma. KADES, bireylerin kadına yönelik şiddetle ilgili cep telefonlarından çok hızlı ve seri bir şekilde emniyet birimlerine hızlıca bilginin ulaşmasını sağlayacaktır. O yüzden sadece kadınların cep telefonuna indiğini söyleyeyim. Cep telefonlarında kadın cinsiyetinin T.C. Kimlik Numarası kanalıyla tespit edilip eşleşmesiyle birlikte KADES indirilebiliyor. Böylelikle de kişiler yaşamış oldukları şiddeti ya da şiddet yaşama ihtimalleri varsa eğer bir tuşla güvenlik önlemini alabiliyor."

Amasya Emniyet Müdürü Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Mustafa Sincanlıoğlu da KADES uygulamasının önemli bir ihbar sistemi olduğunu belirterek, sisteme ihbarın düşmesiyle birlikte en fazla 5 dakika içinde güvenlik kuvvetlerinin olay yerine ulaşıp, konuyu değerlendirmeye başladığını söyledi.

Amasya Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Gökçen Kantar Duran ise kadınların şiddete uğradığında derhal polise başvurup avukat istediklerini söylemeleri gerektiğini, Türkiye'deki bütün baroların şiddet mağduru kadınlara yardımcı olacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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