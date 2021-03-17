İmar barışından yararlanan vatandaşlara önemli uyarı
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İmar barışından yararlanan vatandaşlara önemli uyarı

17.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:29
İmar barışından yararlanan vatandaşlara önemli uyarı

Melikgazi Belediyesince İmar Barışı Kanunundan yararlananlardan yanlış beyan verenlerin yapı kayıtlarının iptal edilmesi ile ilgili bilgilendirme uyarısında bulunularak şu açıklamalara yer verildi: "İmar Kanununun 16. Maddesinden yararlananlara yapı kayıt belgesi verildi.

Melikgazi Belediyesince İmar Barışı Kanunundan yararlananlardan yanlış beyan verenlerin yapı kayıtlarının iptal edilmesi ile ilgili bilgilendirme uyarısında bulunularak şu açıklamalara yer verildi:

"İmar Kanununun 16. Maddesinden yararlananlara yapı kayıt belgesi verildi. Yapı kayıt belgesi başvurusu vatandaşın beyan esasına dayalı olduğu için e-devlet üzerinden başvuru yapanlar denetime tabi tutulmadı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan denetimlerde, Melikgazi ilçe genelinde imar barışını kapsamayan veya yanlış beyanda bulunanların yapı kayıt belgeleri iptal edilmiş olup bu kararları, Belediyemize yazılı olarak bildirilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapı kayıt belgeleri iptal edilen yapılar, İmar Kanunun 32. ve 42. maddeleri gereği kaçak yapı olarak değerlendirilecektir. Vatandaşlar e-devlet üzerinden kendi tapu kayıtlarını kontrol ederek, iptal edilen yapı kayıt belgelerine ait tapu kayıtlarına bakmalarını öneriyoruz. Aksi takdirde yasa gereği belediyemizce para cezası kesilecek ve yıkım işlemi uygulanacaktır. 31.12.2017 öncesi yapılmış olup, verdiği beyana uygun olarak yapılan yapıların yapı kayıt belgeleri geçerliliğini korumaktadır." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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