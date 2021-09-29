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İMAMOĞLU VE SABANCI YENİLENEN TÜRKAN SABANCI BEBEK PARKI'NI GEZDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İMAMOĞLU VE SABANCI YENİLENEN TÜRKAN SABANCI BEBEK PARKI'NI GEZDİ

BEŞİKTAŞ'ta bulunan Türkan Sabancı Bebek Parkı yenilendi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - BEŞİKTAŞ'ta bulunan Türkan Sabancı Bebek Parkı yenilendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı parkı gezdi.

Beşiktaş Bebek'te bulunan Türkan Sabancı Bebek Parkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Sabancı Vakfı işbirliğiyle yenilendi.

İmamoğlu, Güler Sabancı parkı ve yenilenen sahil şeridini gezerek incelemelerde bulundu. İnceleme gezisine parkın yanında konsolosluk binası bulunan Mısır Arap Cumhuriyeti Başkonsolosu Tarek Khalil eşlik etti.

"DOĞALLIĞINA ASLA DOKUNULMADI"

Parkta açıklama yapan İmamoğlu, "Sabancı Vakfı ile yürüttüğümüz bu yenileme çalışmasının sonucunu sizlerle gezerek test etmiş olduk. Bebek parkı İstanbul'un çok özel köşelerinden birisi. Daha öncede Sabancı Vakfı'nın buna özel ilgi gösterdiğini ve yapımına katkı sağladığını biliyorduk. Biz buraya bir adım atma niyetinde olduğumuzda vakıfla beraber hareket edilmesi gerektiğini belirttik. Bu hem İstanbul'umuzun geçmişine duyulan saygı hem de İstanbulumuza katkı sunan kurum ve kuruluşlarına saygıdan dolayı bu şekilde hareket ettik. günün sonunda ortak masa kuruldu çalışmalar yapıldı. Ortak bir işbirliği ile süreç başlatıldı. Burada bir kaç önemli husus var, doğallığını asla dokunulmadı. Hatta korundu ve geliştirildi.

"SONUNDA HEPİMİZİN"

Güler Sabancı ise sözlerine tüm çalışanlara ve emeği geçenlere teşekkür ederek başladı. Sabancı," Biz Sabancı Vakfı olarak destek olduk ancak başkanın dediği gibi şehirde kentte beraberce bir şeyler yapabilmek çok kıymetli bir şey. Vakıflarla, kamu kuruluşlarıyla, belediyelerle hep beraber yapmamız, sonra da sahip çıkmamız. Çünkü sonunda hepimizin. Çok paydaşlı bir çalışma yapıldı. Bunun içinde bu da bir örnektir" diye konuştu.

İmamoğlu daha sonra Sabancı ve Mısır konsolosu ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşlarla sohbet ederek, istek öneri ve şikayetlerini dinledi. Bir vatandaş Beşiktaş trafiğinin eski halinin daha rahat olduğunu söyleyerek, "Eski haline bıraksaydınız. Şu anda kilitlendi yürümüyor" diyerek duruma tepki gösterdi.

İMAMOĞLU VE SABANCI YENİLENEN TÜRKAN SABANCI BEBEK PARKI'NI GEZDİ

İMAMOĞLU VE SABANCI YENİLENEN TÜRKAN SABANCI BEBEK PARKI'NI GEZDİ

İMAMOĞLU VE SABANCI YENİLENEN TÜRKAN SABANCI BEBEK PARKI'NI GEZDİ

İMAMOĞLU VE SABANCI YENİLENEN TÜRKAN SABANCI BEBEK PARKI'NI GEZDİ

İMAMOĞLU VE SABANCI YENİLENEN TÜRKAN SABANCI BEBEK PARKI'NI GEZDİ

İMAMOĞLU VE SABANCI YENİLENEN TÜRKAN SABANCI BEBEK PARKI'NI GEZDİ

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