İmamoğlu, tartışma yaratan görüntüyle ilgili suskunluğunu bozdu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe-Yenidoğan metro hattı kazı alanının İBB'ye ait iş makineleri tarafından doldurulduğu anlara ilişkin görüntülerle ilgili bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, paylaşımında "Şaftlarda çökme riskine karşı güvenlik önlemi aldık. Projede iptal yok, daha verimli şekilde yeniden ele alacağız" ifadelerini kullandı.

Kazı çalışmalarına başlanan Sancaktepe-Yenidoğan metro hattı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kazı alanına beton dökülerek iptal edildi. Metro inşaatına hafriyat döküldüğü anlarda çekilen görüntüler sosyal medyada tepkilere neden olurken konuyla ilgili gözlerin çevrildiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu suskunluğunu bozdu.

"PROJEDE İPTAL YOK, YENİDEN ELE ALACAĞIZ"

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapan İmamoğlu, "2017'de durdurulmuş olan Yenidoğan-Emek Metro Hattı Cumhurbaşkanlığı tarafından da verimli bulunmayarak yatırım programına alınmadı ve 3 kez reddedildi. Şaftlarda çökme riskine karşı güvenlik önlemi aldık. Projede iptal yok, daha verimli şekilde yeniden ele alacağız" ifadelerine yer verdi.

İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı;

BAŞKAN DÖĞÜCÜ: METROMUZA DOKUNDURTMUYORUZ

Öte yandan bugün çalışmaların durdurulduğu alana gelen ve burada bir basın açıklaması yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Bugün burada sizlerin de tanık olduğu ve yılların emeği olan metro hattının kapatılması üzerine sizlerle bir araya geldik. Şu an bu noktada Sancaktepe halkı için oldukça fazla önem taşıyan bir çalışmanın üzerine toprak örtülüyor. Bu atılan toprak sadece metro alanında değil Sancaktepe halkının hayallerine de atılmış bir topraktır. Biz, İBB'nin verdiği bu kararın karşısında durmaya devam edeceğiz. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ilçemizi ziyarete geldiğinde kendisine buradaki metro ile ilgili beklentileri uzun uzun anlattık. İBB Başkanı İmamoğlu bu taleplerimiz karşısında yine bahaneler üretti. Bizler Bu hattın kapanmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Biz verilen kararı kabul etmiyor metromuza dokundurtmuyoruz" dedi.

"BİZİM SİZE İHTİYACIMIZ YOK"

Açıklamasının devamında "Bizim İBB ile ortak yürüttüğümüz ve sonrasında durdurulan birçok projemiz var" diyen Başkan Döğücü, "Belediyemizin hemen yanında bulunan otopark İBB tarafından gereksiz görülerek yıkıldı. Sancaktepe Belediyesi olarak biz oraya yapmaya devam edeceğiz. Bizim size ihtiyacımız yok. Kendilerinin yapmadığı bizlerin ise yapmaya çalıştığı projelerde de davalar açarak vazgeçirmeye çalışıyorlar. Sancaktepe'ye kazanamadık diye mi yapıyorsunuz bunları? Sancaktepe'yi cezalandırıyor musunuz? Biz dışarıdan gelen tüm müdahalelere rağmen çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.