İmamoğlu'nun Kadınlar Günü paylaşımı İYİ Partili Ağıralioğlu'nun kızdırdı
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İmamoğlu'nun Kadınlar Günü paylaşımı İYİ Partili Ağıralioğlu'nun kızdırdı

08.03.2021 08:42 | Son Güncelleme: 08.03.2021 08:51
İmamoğlu'nun Kadınlar Günü paylaşımı İYİ Partili Ağıralioğlu'nun kızdırdı

İBB Başkanı İmamoğlu İYİ Parti lideri Meral Akşener ve HDP'li Pervin Buldan nezdinde tüm kadın siyasetçilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Buna tepki gösteren İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu "HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve belediye başkanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

TÜM KADIN SİYASETÇİLERİN KADINLAR GÜNÜ'NÜ KUTLARIM"

İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" dedi.

İmamoğlu'nun Kadınlar Günü paylaşımı İYİ Partili Ağıralioğlu'nun kızdırdı

"MERAL AKŞENER İSMİ İLE BİRLİKTE ZİKREDİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM"

Bu duruma tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "Anneleri yıllardır evlatsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun Kadınlar Günü paylaşımı İYİ Partili Ağıralioğlu'nun kızdırdı

"HİÇ KİMSE UNUTMAMALI"

Ağıralioğlu açıklamalarının devamında, "Öcalan'a mektup yazdırılmasının milli iradeyi ne istikamette kamçıladığını ve ikinci seçimin sonuçlarına ne yönde tesir ettiğini hiç kimse unutmamalı! En başta da Ekrem Bey. Bu vesileyle başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

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