İmamoğlu'nun 2 yılla yargılandığı davada karar çıktı! 354 gün boyunca 20 TL ödeyecek
Eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan ve 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 354 gün boyunca 20 TL parası yani toplamda 7.080 TL para cezası ödemesi hükmedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Ordu eski Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın 7'nci duruşması görüldü. Duruşmaya İBB Başkanı İmamoğlu katılmadı.
7 BİN TL CEZA ÖDEYECEK
Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava duruşmasında, 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istenen İmamoğlu'nun avukatları esas hakkında savunma yaptı. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme İmamoğlu'na para cezası verdi. İBB Başkanı İmamoğlu'nun 354 gün boyunca 20 TL parası yani toplamda 7.080 TL para cezası ödemesi hükmedildi.
NE OLMUŞTU?
23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde Karadeniz Bölgesi'nde mitingler düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Haziran tarihinde İstanbul'a dönüş için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı'nda ekibiyle VIP'ten geçerken tartışma yaşamıştı. Buradaki kargaşa sırasında Ekrem İmamoğlu'nun dönemin Ordu Valisi olan Seddar Yavuz'a "Vali itlik yapmıştır" dediği iddia edilmiş, yaşanan gelişmenin ardından İBB Başkanına dava açılmıştı.