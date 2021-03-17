İmamoğlu'nun 2 yılla yargılandığı davada karar çıktı! 354 gün boyunca 20 TL ödeyecek

Eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan ve 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 354 gün boyunca 20 TL parası yani toplamda 7.080 TL para cezası ödemesi hükmedildi.