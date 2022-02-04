İmamoğlu'ndan çok konuşulacak oy oranı çıkışı: Farkı açıklarsam kafaları önlerine eğilir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE 1'de yayınlanan duayen gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programına konuk oldu.

"FARKI AÇIKLARSAM KAFALARI ÖNLERİNE EĞİLİR"

İstanbul'da alabileceği potansiyel oyla ilgili konuşan İmamoğlu, "Aynı farkla kazanmak beni üzer. Ben onun çok daha üstünde oy alacağımızı görüyorum. Buyurup gelsinler nasıl yanlış yaptıklarını kendileri görsünler. Ben misafirperver bir insanım. İstanbul'da hizmette yarışalım. İstanbul'da kaliteli iş üretme üzerine konuşalım da bunu yarıştıralım. Memleketin unutturulmak istenen bir sorunu var o da ekonomi. Ekonomi şu anda iktidarın en çok zafiyet verdiği alan. Bugün ben hangi farkla kazanacağımı açıklarsam kafaları önlerine eğilir. Fark söylersem daha fazla saldıracaklar o yüzden fark tahminimi söylemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

"TEK BİR İMZA GEREKİYOR"

"Projeler engelleniyor" iddialarına da değinen İmamoğlu, "Bu soruya cevap vermeye kalksam sayfa sayfa anlatmaya devam ederim. Bazı kurullarda iki yıla yakındır bekleyen sonuç alamadığımız projelerimiz var. 2020 sonbaharında oy birliğiyle bir karar alınıyor. 'Otobüs ve metrobüslerimizi yenilememiz gerekiyor' diyoruz. Neredeyse 1,5 seneyi aşmış bir zaman diliminde onayımızı alamadık. Finansmanını zaten hazırlamıştık ve maliyetler daha düşük olacaktı. Otobüsler teslim alınmış olacaktı.Tek bir imza gerekiyor. Son 2 haftadır gündem olan Sefaköy-Beylikdüzü Metrosu da aynı şekilde. Beylikdüzü Metrosu gecikmesin diye kendisini iki kez aradım, dönüş bile almadık. Biz Avrupa Kalkınma Bankası ile finansmanın büyük kısmını hallettik. Bugün her şey işlese 2023'ü bulacak. Başlaması ve bitmesi bu metronun 3 sene. 2026'da ancak hazır olacak. Yazık değil mi İstanbulluya. İstanbulluların bir gün bile kaybedecek vakti yok." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BENİ ÇOK SEVİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini çok sevdiğini ifade eden İmamoğlu, "Bizi engelleyemedikçe çıldırıyorlar. Biz yine de iş yapıyoruz, başarıyoruz. Farklı metotlarla vatandaşımızın eksiğini tamamlıyoruz. Kredi onaylamıyorsa kendi imkanlarımızla 300 olmasa da 160 tane otobüs alıyoruz. 10 metro hattının 8'i durmuşken hepsini çalıştırdık. Tıkır tıkır işimizi yapıyoruz. İstanbul'un sorunlarını hızlıca aşacağız. Bu konularda iyi niyette, güzel iş birliğinde, ortak akılda, masadan uzlaşarak kalkmada kendime çok güvenirim. Birçok konuda bunu istedik talep ettik ama ne mümkün. Son bir haftada bile Cumhurbaşkanımızdan ben söylediklerini duymak istemiyorum. İstanbul'da televizyonlarda, toplantılarda beni anlattılar. Ukrayna'dan dönüşünde yine beni konuşmuş, beni çok seviyor. Seçimden önce bana güzel mesajlar vermişlerdi. Bunlar güzeldi, ne oldu da konuşmuyoruz? Bu millet sorumluluğunu yerine getirmeyenden hesap sorar." şeklinde konuştu.