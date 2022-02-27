İmamoğlu'ndan "Aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?" sorusuna yanıt

2023 Cumhurbaşkanı Seçimleri'nde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkaracağı aday merakla beklenirken kamuoyunda Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimleri ön plana çıkıyor. Son olarak Kılıçdaroğlu, iki belediye başkanının adaylığıyla ilgili "Görevlerine devam edecekler" açıklamalarını yapmıştı.

ADAY GÖSTERİLMEZSE BAĞIMSIZ ADAY OLUR MU?

Resmi YouTube kanalındaki "Zor Sor" isimli programda gençlerin sorularını yanıtlayan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na aday gösterilmemesi halinde bağımsız adaylığının söz konusu olup olmadığı soruldu.

"YAŞANAN SÜREÇ HATA KABUL ETMEYECEK"

İmamoğlu ise "Zor soru bak. Bunu hiçbir gazeteci bana sormaya cesaret edememişti" diyerek başladığı açıklamasında yaşanan sürecin hata kabul etmeyeceğini belirtti.

"BİREYSEL İHTİRAS BÜYÜK ZARAR VERİR HATTA İHANET OLUR"

Sözlerinin devamında İmamoğlu, "Değişik bir dönemdeyiz. Çok siyasi bileşenler olan çok sayıda aktörün bir araya gelip bugünkü sürece karşı iş birliği arzusu duyduğumuz bir dönemdeyiz. Bireysel ihtiras ve hedefler geliştirmenin bu döneme çok büyük bir zarar vereceğini hatta ihanet olacağını biliyorum. Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım." dedi.