İmamoğlu'ndan "Aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?" sorusuna yanıt
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylık konusunda adı Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş ile anılan Ekrem İmamoğlu'na gençlerin sorularını yanıtladığı bir programda aday gösterilmemesi halinde bağımsız adaylığının söz konusu olup olmadığı soruldu. "Zor soru bak. Bunu hiçbir gazeteci bana sormaya cesaret edememişti" diyen İmamoğlu, "Bireysel hedeflerin bu döneme ihanet olacağını düşünüyorum. Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım" diye yanıt verdi.
2023 Cumhurbaşkanı Seçimleri'nde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkaracağı aday merakla beklenirken kamuoyunda Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimleri ön plana çıkıyor. Son olarak Kılıçdaroğlu, iki belediye başkanının adaylığıyla ilgili "Görevlerine devam edecekler" açıklamalarını yapmıştı.
Resmi YouTube kanalındaki "Zor Sor" isimli programda gençlerin sorularını yanıtlayan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na aday gösterilmemesi halinde bağımsız adaylığının söz konusu olup olmadığı soruldu.
İmamoğlu ise "Zor soru bak. Bunu hiçbir gazeteci bana sormaya cesaret edememişti" diyerek başladığı açıklamasında yaşanan sürecin hata kabul etmeyeceğini belirtti.
Sözlerinin devamında İmamoğlu, "Değişik bir dönemdeyiz. Çok siyasi bileşenler olan çok sayıda aktörün bir araya gelip bugünkü sürece karşı iş birliği arzusu duyduğumuz bir dönemdeyiz. Bireysel ihtiras ve hedefler geliştirmenin bu döneme çok büyük bir zarar vereceğini hatta ihanet olacağını biliyorum. Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım." dedi.