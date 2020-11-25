İmamoğlu'ndan '28 bin 351' vaka sayısı yorumu: Hakikati konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün açıklanan 28 bin 351 vaka sayısıyla ilgili değerlendirmede bulundu. İmamoğlu, "Hakikati konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur. Sayın Fahrettin Koca'nın bugün açıkladığı şeffaf vaka sayısı ülkemizin daha sağlıklı günlere kavuşmasında bir kilometre taşı olması umuduyla" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın belirti göstermeyen korona haslarının da dahil edildiği, "Bugunkü koronavirüs vaka sayımız 28 bin 351" açıklamasını değerlendirdi.

Türkiye, bugün açıkladığı 28 bin 351 kişilik günlük vaka sayısıyla tüm Avrupa'yı geride bırakırken, tartışmaları da beraberinde getirdi. Koronavirüs ölüm sayılarıyla ilgili tartışma başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Koca'nın açıklamalarının ardından Twitter'dan paylaşım yaptı. İmamoğlu, "Hakikati konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur. Sayın Fahrettin Koca'nın bugün açıkladığı şeffaf #vakasayısı verilerinin pandemi mücadelesinde ülkemizin daha sağlıklı günlere kavuşmasında bir kilometre taşı olması umuduyla" dedi.

TÜRKİYE GÜNLÜK VAKA SAYISINDA AVRUPA'NIN ZİRVESİNE YERLEŞTİ

Bugüne kadar sadece hastanede tedavi edilen koronavirüs hastalarının sayısını açıklayan Türkiye'nin, tüm vaka sayılarını günlük tabloya eklemesiyle uluslararası sıralamadaki yeri de değişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, son 24 saatte 6 bin 814'ü semptomatik olmak üzere 28 bin 351 vaka tespit edildiğini açıklamasının ardından koronavirüs verilerinin yer aldığı Worldometers sitesinde Türkiye, günlük vaka sayısıyla dünyada 3'üncü sırada yer aldı. Ayrıca Türkiye, Avrupa'da da en çok vaka görülen ülke oldu.