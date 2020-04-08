İmamoğlu'na tehdit soruşturması: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İmamoğlu'na tehdit soruşturması: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama - Haberler
Ekrem İmamoğlu, Başsavcı, Güncel

İmamoğlu'na tehdit soruşturması: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na e-postayla yapılan tehdide yönelik "Şüpheli hakkında 12 gündür bir işlem yapılmadı" şeklindeki haberler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca basın açıklaması yapıldı.

08.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:48
İmamoğlu'na tehdit soruşturması: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na e-postayla yapılan tehdide yönelik "Şüpheli hakkında 12 gündür bir işlem yapılmadı" şeklindeki haberler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca basın açıklaması yapıldı. Açıklamada,  "acele iş" başlığı altında emniyet müdürlüğüne şüphelinin yakalanması talimatı verildiği, yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, bugün yayınlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'Senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm' ifadelerini içeren e- posta ile tehdit eden T.G hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç bulunulduğu ve 'İlgili emniyet birimlerine şikayet edilen şüpheli hakkında 12 gündür bir işlem yapılmadı' haberinin, 'gerçeğe aykırı' olduğu belirtilerek 'açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur' ifadesi kullanıldı. 

"ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR"Açıklamada, "Müştekinin avukatları tarafından 28 Mart 2020 tarihli suç duyurusu aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma defterine kaydedilmiş, 'acele iş' başlığı altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazılan 30 Mart 2020 tarihli yazı ile de 'Şüphelinin açık kimlik ve adresinin tespit edilerek yakalanması, şüphelinin cep telefonu, bilgisayar veya sosyal medya kullanımına uygun dijital materyallerine el konulması' talimatı verilmiştir. Şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir" denildi.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Maskesiz müşteri isteğini alamayınca ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri isteğini alamayınca ortalığı birbirine kattı
MHP'li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı Haberler
MHP'li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi Haberler
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi
Tüm dünya 'Aşı bulundu' haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haberler
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir Haberler
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi Haberler
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi
Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı
Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı
Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu
İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu
Esenyurt'taki doğal gaz patlamasının yarattığı korkunç tablo bugün ortaya çıktı
Esenyurt'taki doğal gaz patlamasının yarattığı korkunç tablo bugün ortaya çıktı
Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek
Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra...
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu
İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu
Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor
Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor
Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı
Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı
Freni arızalanan pikap, kontrol noktasında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı
Freni arızalanan pikap, kontrol noktasında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı
Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz
Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını paylaştı
İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını...
Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Boris Johnson Abdulhamit Gül İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Dilan Çıtak Simge Sağın Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Falcao Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Polis Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: İmamoğlu'na tehdit soruşturması: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 16:30:57. #1.15#
title