İmamoğlu'na "Oğlum" Diye Hitap Eden Erkan Tan, Kanal Yönetimi Tarafından Uyarıldı

A Haber ekranlarında Ekrem İmamoğlu için "Oğlum" ifadesinin kullanan Erkan Tan'ın sözlerinin yankıları sürüyor. Taraflı tarafsız herkesin tepkisini çeken bu çıkışla ilgili deneyimli sunucu sessizliğini korurken, kanal yönetiminden sürpriz bir hamle geldi.

KANAL YÖNETİMİ UYARDI

Medya kulislerinde dolaşan iddiaya göre; Erkan Tan'ın Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan bu çıkışı sonrası gelen tepkiler karşısında kayıtsız kalamayan kanal yönetiminin Tan'ı ciddi şekilde uyardığı ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu'nun evrakta sahtecilik yaptığını öne süren Erkan Tan, "Aynı hareketi başka birisi yapsa. Mesela Ahmet Kaymaz gidip Anıtkabir'de İBB Başkanı diye imza atsa ne olur? Dolandırıcı olur. Ya adam evrakta sahtecilik yapıyor be, daha değilsin ki Ekremciğim sen, daha başkan olmadın oğlum" diye seslenmişti.