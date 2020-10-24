İmamoğlu'na geçmiş olsun telefonu eden Bakan Koca, İstanbulluları uyardı: Halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayıp geçmiş olsun dileğinde bulundu. Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ayrıca, "İstanbul'da halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronaya yakalanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, şu ifadeleri kullandı: "Koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrenince arayıp, geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu'na buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bu vesileyle, salgının yayıldığı İstanbul'da halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum."

İMAMOĞLU, KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Beldiyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu. Açıklamanın hemen ardından İmamoğlu hastaneden yayınladığı video ile dün gece 38 derece ateşle hastaneye gittiğini söyledi.

"EN SON ÇARŞAMBA GÜNÜ TEST YAPTIRDIM"

Burada yapılan test sonucunun pozitif çıktığını aktaran İBB Başkanı, "Sıklıkla test olan birisiyim. En son çarşamba günü test olmuştum sonuç negatif çıkmıştı. Ama dün akşam saat 21:00 sıralarında ateşim yükseldi ve 38 dereceyle hastaneye gelince dün akşamı hastanede geçirdim" dedi.

"HAYIRLISIYLA SAĞLIMIZA KAVUŞACAĞIZ"

İmamoğlu, bugün itibariyle testin pozitif olduğu yönünde rapor oluşturulduğunu aktardı ve "Şu an aslında iyiyim. Ateşim fena değil, süreç devam ediyor. Tıbbi anlamda negatif olarak yorumlayacağımız bir şey gözükmüyor. İnşallah hayırlısıyla sağlımıza kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

"HERKESİN DUYARLILIK GÖSTERMESİ ŞART"

Vatandaşlara uyarıda bulunan İmamoğlu, "Teması mümkün olduğunca azaltalım, herkesin bu anlamda duyarlılık göstermesi şarttır. En büyük dileğim bu. Hepinizi çok seviyorum, İstanbul'da her şey çok güzel olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.