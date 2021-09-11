İmamoğlu, metro tabelalarının değiştirilmesiyle ilgili sessizliğini bozdu: Vakti bol olan boş işlerle uğraşıyor - Haberler
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İmamoğlu, metro tabelalarının değiştirilmesiyle ilgili sessizliğini bozdu: Vakti bol olan boş işlerle uğraşıyor

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Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan metroların "M" simgesi yerine "U" logosunu kullanmaya başlamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ekrem İmamoğlu, "Vakti bol olan boş işlerle uğraşıyor. M mi U mu diye boş işlerle uğraşan insanlar. Hatta buradan oraya gidip de bu işlerle uğraşan insanlar da ne yazık ki aralarında var" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye ( İbb ) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurum tarihinin ilk "katılımcı bütçe projelerini" kamuoyuna tanıttığı basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BOŞ İŞLERLE UĞRAŞANLAR VAR"

Ulaştırma Bakanlığı'nın İstanbul'da yaptığı metro inşaatlarına tüm şehirde kullanılan ve İBB'ye ait metroların "M" olan simgesi yerine "U" logosunu kullanmaya başlamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ekrem İmamoğlu, "Ya bırakın yüzlerceyi, bakın binlerce otobüsün yenilenmesiyle ilgili sürecin kademeli bir şekilde İstanbul'da devreye girmesi lazım. Çünkü en az, 2019'dan geriye, on yıl boyunca İstanbul'u yönetmeyi unutmuş, 'Hangi köşe başında ben ne yapabilirim' çabası içerisinde bulunan topluluğa dönüşmüş geçmiş dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetenler. Bu akıl ve o aklın içinde olanlar, dönüyor işte bu işleri böyle yanıltarak, insanlara, 'Buraya bak, oraya bakma' dedirterek gerçekleri saptırmaya çalışıyorlar. Vakti bol olan da boş işlerle uğraşıyor, 'M mi U mu diye.' Boş işlerle uğraşan insanlar da hatta buradan oraya gidip de bu işlerle uğraşan insanlar da ne yazık ki aralarında var" diye konuştu.

İmamoğlu, metro tabelalarının değiştirilmesiyle ilgili sessizliğini bozdu: Vakti bol olan boş işlerle uğraşıyor
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Haber: İmamoğlu, metro tabelalarının değiştirilmesiyle ilgili sessizliğini bozdu: Vakti bol olan boş işlerle uğraşıyor - Haberler
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