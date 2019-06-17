İmamoğlu, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nden ayrıldı

İmamoğlu, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nden ayrıldı

- CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gidişi Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ortak yayının yapılacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nden ayrıldı.

- CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gidişi
Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ortak yayının yapılacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nden ayrıldı.

Kaynak: AA
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