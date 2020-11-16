Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan Kanal İstanbul incelemesi hakkında ilk kez konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan Kanal İstanbul incelemesiyle ilgili, "Hukukçularımız süreci çalışıyor, inceliyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul'la ilgili açıklamaları nedeniyle inceleme başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu hakkında, Kanal İstanbul Projesi'ne karşı çıktığı için soruşturma açıldığı iddiasıyla ilgili, "İfade talep yazısında Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul Projesi'ne kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmadığı gibi bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı. Konuyla ilgili konuşan İmamoğlu, "Hukuken inceliyoruz" dedi.

Beyoğlu Piyalepaşa Proje Alanı, KİPTAŞ evleri anahtar teslim töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Hukukçularımız süreci çalışıyor, inceliyor. Şimdilik bir şey söylemeyeceğim" yanıtını verdi. İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan, 'Kamu kaynağı kullanılarak devlet projesine karşı afişler hazırlandı. Soruşturmamız bunun içindir, kişisel değildir' açıklamasına ise Ekrem İmamoğlu, "Kamu kaynağı kullanıp kentsel dönüşüm yapıyoruz. Yapılan iyi şeyleri alkışlarız biz. Depremle yatıp kalkıyoruz. Deprem bizim için kıymetli bir konu. Burada zayıf oturulamayan evlerden insanları oturulabilir evlere taşıyoruz. Kamu kaynağı böyle kullanılır" yanıtını verdi.

"İFADE İÇİN CUMA GÜNÜNE KADAR VAKİT VAR"

Kanal İstanbul'un bir devlet projesi olmadığını öne süren İmamoğlu, 'ne zaman yazılı ifade vereceksiniz' sorusuna ise, "Cuma gününe daha var. Hukuken inceliyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı