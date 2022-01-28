İmamoğlu, balıkçıda çekilen fotoğrafın açısına isyan etti: Masanın altından çekmiştir

İstanbul kar yağışıyla çok çetin bir sınav verdi. Yollar kapandı, çok sayıda araç mahsur kaldı, kazalar meydana geldi, toplu taşımada yoğunluk yaşandı. Ancak hiçbiri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karla mücadele sırasında bir balıkçıda İngiliz elçi ile yemek yediği ana ilişkin ortaya çıkan fotoğraf kareleri kadar konuşulmadı.

"MASANIN ALTINDAN ÇEKMİŞLER"

Özellikle iktidar kanadı bu fotoğraf karesi üzerinden İmamoğlu yönetimine çok sert eleştiriler yöneltti. Olayın yankıları sürerken FOX TV ekranlarına konuk olan İmamoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, tartışma yaratan fotoğraf karesiyle ilgili "Balıkçıda korsan bir fotoğraf çekildi, işin içerisinde bir kumpas var ancak siyasi tarafı hiç umurumda değil, beni güçlendirir zayıflatmaz. Ben orada iki aile ile fotoğraf çektirdim. Ama o bahsi geçen fotoğraf korsan çekildi. Masanın altından çekmişler" ifadelerini kullandı.

"AKOM'DAN AYRILIP YEMEĞE GEÇTİM"

Açıklamasının devamında yemek olayına açıklık getiren İmamoğlu, "İBB Başkanı olmak dünyanın ilgisini çeker. 2,5 yılda 70'e yakın konsolos, 50 civarında büyükelçi ile görüştük. Böyle bir ortamda İngiliz büyükelçisi Aralık başında bizi ziyarete geldi. Görüşmeyi de o gün yapalım diye kararlaştırdık. Hatta balıkçıyı da aralıkta belirledik. Rezervasyonda görüşmeden 25 gün öncesinden yapıldı. O kar yağışına rağmen Sayın büyükelçi ve eşi İstanbul'a gelmişti. Yemeği ertelemek aklımdan geçti ama çok insani düşündüm. Ben AKOM'dan ayrılıp geçtim yemeğe. Saat 8 gibi restorandan ayrıldım. Yemekten çıkıp AKOM'a geçerken karın yoğunlaştığının haberini aldık" şeklinde konuştu.