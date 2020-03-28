İmamın 65 yaş üstü dedeye 'kuş yemi' yardımı ağlattı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yaşam ›› İmamın 65 yaş üstü dedeye 'kuş yemi' yardımı ağlattı - Haber
İsmet Yüce, Hasan Koç, Muratpaşa, Yaşam

İmamın 65 yaş üstü dedeye 'kuş yemi' yardımı ağlattı

Muratpaşa İlçe Müftülüğüne bağlı İsmet Yüce Cami İmamı Hasan Koç, 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

28.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:21
İmamın 65 yaş üstü dedeye 'kuş yemi' yardımı ağlattı

Muratpaşa İlçe Müftülüğüne bağlı İsmet Yüce Cami İmamı Hasan Koç, 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. 74 yaşındaki Cahid İşeri, balkonu önündeki kuşlara vermek üzere istediği yemlerin gelmesi üzerine duygusal anlar yaşadı. Gözleri dolan İşeri, "Allah'ım ülkemizi kazadan beladan, savaştan, musibetlerden korusun. Devletim sağ olsun, yoksa bu üzerimdeki bayrak nasıl olacak" dedi.

Yeni tip Korona virüs(Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması üzerine oluşturulan "Vefa Sosyal Destek" grupları, Antalya'da da yaşlıların yardımına koşmaya devam ediyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde görev yapan Muratpaşa İlçe Müftülüğüne bağlı İsmet Yüce Cami İmamı Hasan Koç, bölgesindeki 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Bir ihtiyacı olan Koç'a, cep telefonu ve sosyal medya uygulamasından mesajla ulaşıyor. Tek tek not alınan siparişler, Koç ve beraberindeki ekip tarafından ihtiyacı olanlara ulaştırıldı. 24 saat görev başında olan Vefa grubundan en çok gıda malzemeleri ve ilaç istendi.

Koç'a cep telefonu üzerinde ulaşan 3 vatandaş sırasıyla Kur'an-ı Kerim, kuş yemi ve dut pekmezi istedi. Bu 3 vatandaşın hem siparişlerini ulaştıran Koç, hem de uyarılarda bulundu.

"Kur'an-ı Kerim istedi"

Gözlerindeki sorun nedeniyle büyük yazılı bir Kur'an-ı Kerim isteyen Cemile Gücer, " Evdeyiz dışarı çıkamıyoruz. Her isteğimize koşuyorlar. Kur'an-ı Kerim istemiştim, geldi. Memnun olduk, Allah razı olsun. Devletimize herkese teşekkür ediyoruz."dedi.

"Duygulandı"

Cevad İşeri, yasakların ardından bir yere gidemediğini evine kapandığını söyledi. Bahçede vakit geçirdiğini dile getiren İşeri," İnsanlar ölüyor. Allah rahmet eylesin. Bir yere gitmiyorum buradayım. Bugün, ekmek, süt ve kuşlar için buğday istedim. Allah yardım edenden razı olsun. Camiye gidemiyorum. Evde bekliyoruz, kimse hastalanmasın milletimiz iyi olsun. Memleketimize Allah'ım hayırlı günler nasip etsin. Ülkemizi Allah'ım kazadan, beladan, savaştan musibetlerden korusun. Devletim sağ olsun, yoksa bu üzerimdeki bayrak nasıl olacak."dedi.

Duygusal anlar yaşayan ve ağlayan İşeri, imam Koç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"İhtiyaçları karşılıyoruz"

Muratpaşa İlçe Müftülüğüne bağlı İsmet Yüce Cami İmamı Hasan Koç, camilerin açık olduğunu ve bireysel şekilde her cemaatin namazını kılıp gittiğini söyledi.

65 yaş üstü kişileri de uygun bir dille uyardıklarını ifade eden Koç, "Cami cemaatimiz yer aldığı 350 kişilik bir rehberimiz vardı. Burada kayıtlı cemaatimizi biz arıyoruz, onlar bizi arıyor. İhtiyaçlarını evlerine kadar götürüyoruz. Bizim arayıp onlarla ilgilenmemizden ayrıca mutlu oluyorlar. Sadece cemaatimiz değil, yakın bölgeden bizlere ulaşan tüm vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz."diye konuştu.

"24 saat ulaşabilirler"

Aynı zamanda Muratpaşa İlçe Müftülüğü Vefa grubunda yer aldığını dile getiren Koç, "Gönüllüyüz. Büyüklerimize hizmet etmek bizim görevimiz. 40 vatandaşımıza onları incitmeden hediye ulaştırdık. Sokağa çıkmayan yaşlılarımızın ihtiyaçlarını alıyoruz. İlaç, Kuranı Kerim, kuş yemi, gıda ihtiyaçları,dut pekmezi isteyenler oldu. Tüm yardımlarımızı kurallara uyarak ulaştırıyoruz. 24 saat telefonumuz açık. Büyüklerimize yardım etmekten mutlu oluyoruz. Allah'ım en kısa sürede inşallah bizi bu salgından kurtarır, camilerimiz yeniden dolar" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti Haber
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti
Ayet-el Kürsi'yi okuyan ABD'li şarkıcı, tüyleri diken diken etti Haber
Ayet-el Kürsi'yi okuyan ABD'li şarkıcı, tüyleri diken diken etti
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haber
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum Haber
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir? Haber
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir?
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti Haber
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir
Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir
Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi
Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Koronavirüs konusunda çocuklar süper taşıyıcı olabilir
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Koronavirüs konusunda çocuklar süper taşıyıcı olabilir
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi
Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi
CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu
CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruldu
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruldu
Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı
Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı
Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi
Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek
Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti
İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi
İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak
Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Karantina yurdunda canlı yayın yapıp kız öğrencilerin eşyalarını gösteren 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Karantina yurdunda canlı yayın yapıp kız öğrencilerin eşyalarını gösteren 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Dilek Yaman Şeyma Subaşı Chloe Loughnan Fahrettin Koca
Spor Bülent Uygun Lionel Messi Nihat Özdemir Hikmet Karaman Hikmet Karaman
Daha Fazla Mart Rize İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: İmamın 65 yaş üstü dedeye 'kuş yemi' yardımı ağlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 15:16:59. #1.15#
title