İmam, tarihi camiyi çiçek bahçesine çevirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İmam, tarihi camiyi çiçek bahçesine çevirdi

İmam, tarihi camiyi çiçek bahçesine çevirdiKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 1850 yılında yapılan tarihi Halıdere Yalı Camii'nin imamı Mustafa Baş, camii bahçesini birbirinden renkli çiçek ve bitkilerle süsledi.

İmam, tarihi camiyi çiçek bahçesine çevirdi
19.05.2020 09:23 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:23

İmam, tarihi camiyi çiçek bahçesine çevirdi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 1850 yılında yapılan tarihi Halıdere Yalı Camii'nin imamı Mustafa Baş, camii bahçesini birbirinden renkli çiçek ve bitkilerle süsledi.

Gölcük ilçesi Halıdere Mahallesi'nde 1850 yılında yapılan, 1999 Marmara depreminde hasar görmesi nedeniyle aslına uygun restore edilen 80 kişi kapasiteli Halıdere Yalı Camii'nin girişine imam Mustafa Baş tarafından yıllar önce çiçek ekildi. Sahilin kenarında bulunan, her yaz bir renk cümbüşünün yaşandığı cami bahçesine imam ve cami cemaati sahip çıkarak çiçeklerin bakımını üstlendi. Çiçekler nedeniyle cami ilgi çekince çevre mahallelerden de vatandaşlar camiye namaz kılmak için gelmeye başladı.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Sarı, "Cami imamımız ilgileniyor bu çiçeklerle. Cami cemaati olarak hepimiz çok memnunuz. Buraya gelip, dinlenip bu güzelliği izliyoruz. Çiçeklerle ilgileniyoruz, burası bize huzur veriyor, bizi dinlendiriyor. Buranın tarihi bir yapısı da var. Yaptığımız ibadetlerde huzur hissediyoruz. Çiçeklerin hem güzelliğinden, hem de kokusundan faydalanıyoruz. Burada vakit geçirmek bize mutluluk veriyor" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün Haber
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir Haber
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti Haber
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Maltepe'de iftar öncesi ekmek dağıtan iki fırıncı silahlı saldırıya uğradı
Maltepe'de iftar öncesi ekmek dağıtan iki fırıncı silahlı saldırıya uğradı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık bulunmamaktadır
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık...
23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım
Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul...
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum
ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Varank Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Hazal Kaya Sinem Kobal Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim İlhan Cavcav Lionel Messi Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Instagram Fenerbahçe
Şu an buradasınız: İmam, tarihi camiyi çiçek bahçesine çevirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 09:23:38. #1.15#
title