İmam, tarihi camiyi çiçek bahçesine çevirdi İmam, tarihi camiyi çiçek bahçesine çevirdiKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 1850 yılında yapılan tarihi Halıdere Yalı Camii'nin imamı Mustafa Baş, camii bahçesini birbirinden renkli çiçek ve bitkilerle süsledi.

İmam, tarihi camiyi çiçek bahçesine çevirdi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 1850 yılında yapılan tarihi Halıdere Yalı Camii'nin imamı Mustafa Baş, camii bahçesini birbirinden renkli çiçek ve bitkilerle süsledi.

Gölcük ilçesi Halıdere Mahallesi'nde 1850 yılında yapılan, 1999 Marmara depreminde hasar görmesi nedeniyle aslına uygun restore edilen 80 kişi kapasiteli Halıdere Yalı Camii'nin girişine imam Mustafa Baş tarafından yıllar önce çiçek ekildi. Sahilin kenarında bulunan, her yaz bir renk cümbüşünün yaşandığı cami bahçesine imam ve cami cemaati sahip çıkarak çiçeklerin bakımını üstlendi. Çiçekler nedeniyle cami ilgi çekince çevre mahallelerden de vatandaşlar camiye namaz kılmak için gelmeye başladı.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Sarı, "Cami imamımız ilgileniyor bu çiçeklerle. Cami cemaati olarak hepimiz çok memnunuz. Buraya gelip, dinlenip bu güzelliği izliyoruz. Çiçeklerle ilgileniyoruz, burası bize huzur veriyor, bizi dinlendiriyor. Buranın tarihi bir yapısı da var. Yaptığımız ibadetlerde huzur hissediyoruz. Çiçeklerin hem güzelliğinden, hem de kokusundan faydalanıyoruz. Burada vakit geçirmek bize mutluluk veriyor" dedi.

Kaynak: DHA