İmam, Sezen Aksu üzerinden hilafet çağrısı yaptı: O makamı geri istiyoruz arkadaş

Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı, Sezen Aksu'nun şarkısında geçen 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözlerine tepki gösterdi. Hilafetin geri gelmesini isteyen Konakçı, "Bu dini sahipsiz bıraktılar, kafalarına göre at koşturmaya başladılar. Ne Hz. Meryem'e, ne Adem'e ne Havva'ya, ne Resullullah Aleyhisselam'a, ne şeriata, ne Kuran'a, ne başörtüsüne, ne çarşafa, ne sarığa, ne minareye kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslam adına istiyoruz" dedi.

Sezen Aksu'nun 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı gündem oldu. Şarkıda geçen, 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözleri sosyal medyada polemik konusu oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mustafa Sandal ve Seda Sayan, ünlü şarkıcıya destek çıkarken, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı ünlü sanatçıya tepki gösterdi. Bu tepkiler sonrası geçtiğimiz günlerde kısa sürede #sezenaksu etiketi Twitter gündeminin zirvesine oturdu.

SEZEN AKSU ÜZERİNDEN HİLAFET ÇAĞRISI YAPTI

Sezen Aksu'ya yönelik tepkiler büyürken Ankara Melike Hatun Camii İmam Hatibi Halil Konakçı, Bursa'da bir camide verdiği vaazda Sezen Aksu üzerinden örnek vererek hilafet çağrısı yaptı. Konakçı,"Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslam adına istiyoruz" dedi.

"O MAKAM OLSAYDI KİMSE BÖYLE KONUŞAMAZDI"

"Dini sahipsiz bıraktılar" diyen Konakçı, "Söyleyin bana İslam'ın merkezi neresi? İslam'ın söz sahibi, makamı kim? Anladınız mı şimdi niye kaldırdılar, niye lağvettiler o makamı 100 yıl önce? Çıksın bir şarkıcı parçası Adem Aleyhisselam'a 'cahil' diyebilsin diye bu makamı kaldırdılar. Eğer o makam bugün kaim olsaydı bir kimse bile bugün konuşup Allah'ın indinde imam bile olsa söz sahibi olamazdı. Allah o makamı geri getirsin bize. Bunun için çalışacağız. Ah İslam kaim olsaydı, ah bu dinin bir başı bir sahibi olsaydı... Bu dini sahipsiz bıraktılar, kafalarına göre at koşturmaya başladılar. İşte o sahip olsaydı çıkıp da ne Hz. Meryem'e, ne Adem'e ne Havva'ya, ne Resullullah Aleyhisselam'a, ne şeriata, ne Kuran'a, ne başörtüsüne, ne çarşafa, ne sarığa, ne minareye kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslam adına istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK ŞARKI SÖZLERİ

"Acısıyla, tatlısıyla

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak, dimdik durmak

Bin bahane, bin oyun kurmak

Binmişiz bir alâmate

Gidiyoruz kıyamete

Selam söyleyin o cahil

Havva ile Adem'e

Aha yine, aha yine

Önümüz uçurum, ardımız dağ

İlle yanacağız, yanacaklar

Elbette

Gül de var, diken de

Aşk da var, savaş da

Her şey hepimiz için

Kısmet hayatta

Yazın veda edişi

Şölenlerle, şarkılarla

Baharların gelişi

Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane"

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