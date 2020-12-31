İmam nikahlı eşinin sevgilisi tarafından öldürüldü

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, 20 Aralık'ta boş arazide cansız bedeni bulunan Suriye uyruklu M.A.'nın, imam nikahlı eşi H.H. ile A.D. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, 20 Aralık günü kente bağlı Kadirli ilçesi, Bahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide erkek cesedi görenler polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ölen kişinin Suriye uyruklu M.A. olduğunu tespit etti. Olaydan sonra Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, olay sonrası M.A'nın imam nikahlı eşi H.H.'ye ulaşılamaması üzerine geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler, yapmış oldukları takibin ardından, olayı gerçekleştirenlerin M.A.'nın imam nikahlı eşi H.H. ve Suriye uyruklu A.D. olduğunu tespit etti. Haklarında 'Tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan arama başlatılan şüpheliler, İstanbul'da yakalanarak emniyete götürüldü.Gözaltına alınan cinayet şüphelileri H.H. ve A.D. ifadelerinde cinayeti itirfa ettiler. D.A., M.A.'yı, imam nikahlı eşi H.H. ile gönül ilişkisi yaşadığını için öldürdüğünü isöyledi öğrenildi. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL