İmam nikahlı eşinin sevgilisi tarafından öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İmam nikahlı eşinin sevgilisi tarafından öldürüldü

31.12.2020 20:42 | Son Güncelleme: 31.12.2020 20:48
İmam nikahlı eşinin sevgilisi tarafından öldürüldü

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, 20 Aralık'ta boş arazide cansız bedeni bulunan Suriye uyruklu M.A.'nın, imam nikahlı eşi H.H. ile A.D. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, 20 Aralık'ta boş arazide cansız bedeni bulunan Suriye uyruklu M.A.'nın, imam nikahlı eşi H.H. ile A.D. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 

Olay, 20 Aralık günü kente bağlı Kadirli ilçesi, Bahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide erkek cesedi görenler polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ölen kişinin Suriye uyruklu M.A. olduğunu tespit etti. Olaydan sonra Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, olay sonrası M.A'nın imam nikahlı eşi H.H.'ye ulaşılamaması üzerine geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler, yapmış oldukları takibin ardından, olayı gerçekleştirenlerin M.A.'nın imam nikahlı eşi H.H. ve Suriye uyruklu A.D. olduğunu tespit etti. Haklarında 'Tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan arama başlatılan şüpheliler, İstanbul'da yakalanarak emniyete götürüldü.Gözaltına alınan cinayet şüphelileri H.H. ve A.D. ifadelerinde cinayeti itirfa ettiler. D.A., M.A.'yı, imam nikahlı eşi H.H. ile gönül ilişkisi yaşadığını için öldürdüğünü isöyledi öğrenildi. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


İmam nikahlı eşinin sevgilisi tarafından öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy
Magazin Çağla Şıkel Yılmaz Erdoğan Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Samet Aybaba Sergen Yalçın Bahattin Şimşek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Yılbaşı Yeni Yıl Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İmam nikahlı eşinin sevgilisi tarafından öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 20:50:18. #1.15#
title