İmam Hüseyin Filiz kimdir? İmam Hüseyin Filiz nereli, kaç yaşında?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İmam Hüseyin Filiz kimdir? İmam Hüseyin Filiz nereli, kaç yaşında?

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili olan İmam Hüseyin Filiz, TBMM Başkanlığı için aday oldu. Makine mühendisi olan Filiz, ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nde eğitim gördü. Antepli olan politikacı rektör olarak görev aldı. İmam Hüseyin Filiz kaç yaşında?

İmam Hüseyin Filiz kimdir? İmam Hüseyin Filiz nereli, kaç yaşında?
07.07.2020 10:22 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:25

İmam Hüseyin Filiz, doktorasını İngiltere'de UMIST'ten aldı, 1986 yılında dekan olarak görev yaptı. Rektör yardımcılığı gibi çeşitli görevlerde bulundu ve ardından 2017 yılında emekli oldu. İmam Hüseyin Filiz hayatı haberimizde.

İMAM HÜSEYİN FİLİZ KİMDİR?

Filiz, 1950 yılında Mehmet Sait ile Şükriye çiftinin oğlu olarak Gaziantep'de dünyaya geldi. 1973 yılında ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 1975 yılında aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. Doktora derecesini İngiltere'de UMIST'ten aldı. ODTÜ Gaziantep Mühendislik Fakültesinden 1982 yılında yardımcı doçent, 1985 yılında doçent unvanı aldı.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ OLARAK GÖREV YAPTI

1983 - 1984 yılları arasında Bölüm Başkan Yardımcılığına getirilen İmam Hüseyin Filiz, 1984 yılında Dekan Yardımcılığına, 1986 yılında Dekanlığa atandı. 1993 yılında Gaziantep Üniversitesi Konstrüksiyon ve İmalat Ana Bilim Dalına profesör olarak atandı. Çeşitli tarihlerde Fakülte Yönetim Kurulu, Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 1987 - 1990 ve 1993 - 1996 yılları arasında Rektör Yardımcılığı görevini yürüttü. 2000 - 2003 yılları arasında Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 1996 - 2004 yıllarında 2 dönem Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürüttü. 1 Kasım 2017 tarihinde emekli oldu.

Uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunan Filiz'İn, Machine Elements I ve II isimli problem kitapları bulunuyor.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen Filiz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Manşet

Haberler

Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için 'makarna' gibi şifreli kelimeler kullanmış Haber
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi Haber
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi Haber
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
16,7 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı Haber
16,7 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti Haber
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
Cenazeye gittikleri araç kaza yaptı, karı-koca hayatını kaybetti Haber
Cenazeye gittikleri araç kaza yaptı, karı-koca hayatını kaybetti
Son Heung-min ile Hugo Lloris devre arası birbirine girdi, Mourinho 'Çok beğendim' dedi
Son Heung-min ile Hugo Lloris devre arası birbirine girdi, Mourinho "Çok beğendim" dedi
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
Arjantin'de 70 yıl önce bulunan balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu keşfedildi
Arjantin'de 70 yıl önce bulunan balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu keşfedildi
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
Güne yükselişle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
TBMM seçim için toplanıyor! İşte başkanlık için yarışacak 4 aday
TBMM seçim için toplanıyor! İşte başkanlık için yarışacak 4 aday
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınına arıcıların sebep olduğu düşünülüyor
Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınına arıcıların sebep olduğu düşünülüyor
Polonya'da eşcinsellerin evlat edinmesi yasaklanıyor
Polonya'da eşcinsellerin evlat edinmesi yasaklanıyor
Şile'deki su kuyruğuna tepki! Bakan Varank'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na gönderme
Şile'deki su kuyruğuna tepki! Bakan Varank'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na gönderme
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Esra Albayrak Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Davran Ozan Güven Cem Yılmaz Gonca Vuslateri
Spor Tamer Tuna Gökhan Töre Ali Palabıyık Mehmet Özdilek Henry Onyekuru
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Beşiktaş
Şu an buradasınız: İmam Hüseyin Filiz kimdir? İmam Hüseyin Filiz nereli, kaç yaşında? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 10:35:35. #1.14#
title