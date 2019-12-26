İmam Hatip Liseleri Arası Ezan Okuma ve Hafızlık Yarışmasında il birincileri belli oldu

26.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:21

Balıkesir'in Gönen ilçesinde "Genç Bilaller Ezan Okuma" ve "Genç Muhafızlar Hafızlık" yarışmalarının finali gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen yarışmaların il finali, Gönen Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde ve Gönen Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinesinde Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa, Balıkesir merkez ve ilçelerindeki erkek imam hatip liselerinin birincileri katıldı.



Jürinin yaptığı puanlama sonucu yarışmalarda dereceye girenlerin ödülleri Gönen Kaymakamı Arslan Yurt ve Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Yılman tarafından verildi.

Yarışma sonrası konuşan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Cengiz Hocaoğlu, oldukça güzel bir performans sergileyen yarışmacıları kutlayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.



Ezan okuma yarışmasına il genelinden 15, hafızlık kategorisinde ise 7 öğrenci katıldı. Yarışmayı, Balya Müftüsü ve Gönen Müftü Vekili Zeki Ata, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA