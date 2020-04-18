İmam cemaatindeki yaşlı adamı evinde tıraş etti ANTALYA'daki Türbeli Camii'nin İmamı Mahmut Sami Gündüz, 85 yaşındaki Ali Çimen'i, talebi doğrultusunda evine giderek tıraş etti.

ANTALYA'daki Türbeli Camii'nin İmamı Mahmut Sami Gündüz, 85 yaşındaki Ali Çimen'i, talebi doğrultusunda evine giderek tıraş etti. Müftülük, imamın, Çimen'i tıraş ettiği görüntüleri paylaştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan Ali Çimen, Vefa Destek Grubu'nda görev yapan Muratpaşa ilçesindeki Türbeli Camii'nin İmamı Mahmut Sami Gündüz'ü arayıp, "Bir derdim var, tıraş olamıyorum, beni tıraş et" dedi. Gündüz de tıraş makinesini alıp, Çimen'in evine gitti. Maske ve eldiven takarak, yaşlı adama saç tıraşı yaptı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülediği tıraşın sonunda da Çimen'e, "Şimdi damatlık oldun" diyerek, espri yaptı. Ali Çimen ise "Diyanetten Allah razı olsun, hocamdan Allah razı olsun. Allah bu karabulutu kaldırsın" dedi.

Gündüz'ün Çimen'i tıraş ettiği görüntüler, Antalya Müftülüğü tarafından paylaşıldı.İmam Mahmut Sami Gündüz, "Ali Çimen amcamız yaşı gereği ve malum berberlerin kapalı olması nedeniyle tıraşının geldiğini, bu konuda yardımcı olmamı istedi. Ben de evine giderek tıraşını yaptım" dedi.Muratpaşa Müftüsü Kuddusi Uysal ise Türbeli Camii'nin tadilatta olmasından dolayı kapalı olduğunu, İmam Mahmut Sami Gündüz'ün Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev aldığını belirterek, "Vefa gruplarına gelen her türlü talep ve hizmet karşılanıyor" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta, 81 il valiliğine genelge gönderip, berber ve kuaför salonlarını kapatmıştı.

Kaynak: DHA