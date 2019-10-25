İmam Abdullah'ın müzede korunan naaşı yeni yerine nakledildi

25.10.2019 12:04

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında baraj gölü sahasından çıkarılan türbesi ve zaviyesi gibi İmam Abdullah'ın müzede korunan naaşı da Hasankeyf Kültürel Park Alanı'ndaki Arkeopark'a dualar eşliğinde nakledildi.

Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle Zeynel Bey Türbesi'nin ardından İmam Abdullah Türbe ve Zaviyesi, Artuklu Hamamı, Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı, Er-Rızk Camisi minaresi, Süleyman Han, Kızlar ve Koç camilerinin başarıyla taşınmasının ardından, baraj sahasında kalan yöredeki türbe ve zaviyelerin de nakil çalışmaları başladı.

Tarihin, çevresel ve kültürel değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında İmam Abdullah Türbe ve Zaviyesinin taşındığı Arkeopark alanında çevre düzenlemesi tamamlandı. O süreçte Hasankeyf Müzesi'nde koruma altına İmam Abdullah'ın naaşı da yeni yerindeki türbeye Batman Müzesi Müdürü Şeyhmus Genç, din adamları ve arkeologlar gözetiminde dualarla taşındı.

"İmam Abdullah'ın soyu Peygamber Efendimize dayanıyor"

Hasankeyf imam hatibi Abdulhalim İnanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İmam Abdullah'ın Hz Muhammed'in soyundan geldiğini belirtti.

"İmam Abdullah'ın soyu Peygamber Efendimize dayanıyor. Hz. Ali'nin torunu. Zamanında buraya irşad için gelmiş, burada metfun bulunuyor." diyen İnanç, yeni yerine definin dualarla, dini vecibeler gözetilerek yapıldığını aktardı.

İnanç, İmam Abdullah Türbe ve Zaviyesi'nin, çevresindeki 400 mezarla yeni yerine taşındığını dile getirerek "Bugün de İmam Abdullah'ın naaşını dualarla yeni yerine defnettik. Rabb'im rahmetiyle onlara da bizlere de muamele eylesin." dedi.

"Eski yerinden 50 metre yükseklikte, 1 kilometre uzaklıkta"

Taşıyıcı firma yetkilisi arkeolog Veysel Yılmaz ise İmam Abdullah'ın naaşının defnedilmesiyle 2018 yılında başlayan bu taşıma sürecinin tamamlandığını belirtti.

Türbenin ziyarete açık olacağını ifade eden Yılmaz, "İmam Abdullah'ın naaşının eski yerinden 50 metre yükseklikte ve 1 kilometre uzaklıktaki yeni yerine nakil işlemi böylece tamamlanmış oldu." diye konuştu.

5 türbe daha nakledilecek

Baraj gölü sahasından çıkarılacak Yukanna, Haydar Baba, Şeyh Sevinç, Şeyh Ali ve Şeyh Sultan türbelerinin de önümüzdeki süreçte nakil çalışmaları gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA