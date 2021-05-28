İmajını değiştiren başarılı oyuncu Arzum Onan, saçlarını kısacık kestirdi
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İmajını değiştiren başarılı oyuncu Arzum Onan, saçlarını kısacık kestirdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yakın zamanda 23 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ ile ekrana döneceği konuşulan oyuncu Arzum Onan, imajını değiştirdi. Yıllardır saçlarını omuz hizasında kestiren Onan, bu sefer kısacık kestirdi. Oyuncu, sosyal medya hesabından "Değişiklik iyidir" notuyla yeni imajını paylaştı.

17 yıl önce oyunculuk kariyerini noktalayan Arzum Onan, 23 yıldır meslektaşı Mehmet Aslantuğ ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Özel hayatını basından uzak yaşayan ve sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan Onan, yeni imajı da sevenleriyle paylaştı.

SAÇLARINI KISACIK KESTİRDİ

Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunan Arzum Onan, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kestirdi. Son halini sevenleriyle paylaşan oyuncu "Değişiklik iyidir" notunu ekledi. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede 107 binden fazla beğeni aldı.

İmajını değiştiren başarılı oyuncu Arzum Onan, saçlarını kısacık kestirdi

OYUNCULAR YORUM YAĞDIRDI

47 yaşındaki oyuncunun paylaşımını gören Songül Öden, Uğurkan Erez, Hazal Kaya, Burcu Kara, Hande Kazanova ve İpek Acar gibi ünlü isimler beğenilerini dile getirdi.

İmajını değiştiren başarılı oyuncu Arzum Onan, saçlarını kısacık kestirdi

ARZUM ONAN SETLERE DÖNÜYOR

Son olarak Masumiyet dizisinde rol alan Mehmet Aslantuğ'un yeni projesinde eşi Arzum Onan ile rol alacağı ileri sürüldü. İkili, 1997 yılında ekrana gelen 'Sıcak Saatler' dizisinin devam hikayesini 'Son Cemre' adıyla yeniden çekecekler. Eşinin ricası üzerine tekrar setlere dönmeye hazırlanan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, yıllar önce oynadığı 'Sedat Yalçın' ve 'Buket Hazal'ın değişen hayatlarını anlatacak.

İmajını değiştiren başarılı oyuncu Arzum Onan, saçlarını kısacık kestirdi
İmajını değiştiren başarılı oyuncu Arzum Onan, saçlarını kısacık kestirdi
İmajını değiştiren başarılı oyuncu Arzum Onan, saçlarını kısacık kestirdi
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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İmajını değiştiren başarılı oyuncu Arzum Onan, saçlarını kısacık kestirdi - Haberler Magazin
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