Imagine Dragons - Follow You şarkı sözleri! 'Follow You' Türkçe ve İngilizce şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Imagine Dragons - Follow You

IMAGİNE DRAGONS - FOLLOW YOU İNGİLİZCE ŞARKI SÖZLERİ

You know I got your number number all night

I'm always on your team, I got your back alright

Taking those taking those losses if it treats you right

I want to put you into the spotlight

If the world would only know what you've been holding back

Heart attacks every night

Oh you know it's not right

I'll follow you way down wherever you may go

I'll follow you way down to your deepest low

I'll always be around wherever life takes you

You know I'll follow you

Call you up, you've been cryin' cryin' all night

You're only disappointed in yourself alright

Taking those taking those losses if it treats you right

I wanna take you into the sunlight

If the world would only know what you've been holding back

Heart attacks every night

Oh you know it's not right

I'll follow you way down wherever you may go

I'll follow you way down to your deepest low

I'll always be around wherever life takes you

You know I'll follow you

You know I'll follow you

Wherever life takes you, you know I'll follow you

You're not the type to give yourself enough love

She live her life, hand in a tight glove

I wish that I could fix it, I could fix it for you

But instead I'll be right here comin' through

(Right here, comin' through)

I'll follow you way down wherever you may go

I'll follow you way down to your deepest low

I'll always be around wherever life takes you

You know I'll follow you

You know I'll follow you

Wherever life takes you, you know I'll follow you

IMAGİNE DRAGONS - FOLLOW YOU (SENİN PEŞİNDEN) TÜRKÇE ŞARKI SÖZLERİ

Biliyorsun bütün gece numaranı, numaranı aradım

Her zaman senin safındayım, senin arkandayım

Eğer sana faydası olacaksa zarar, zarar ederim

Seni ön plana çıkarmak istiyorum

Keşke dünya sakladığın şeyleri bilebilseydi

Her gece kalp krizleri

Ah, biliyorsun bu normal değil

Peşinden geleceğim nereye gidersen git

Peşinden geleceğim en güçsüz halinde bile

Daima yanında olacağım hayat seni nereye götürürse götürsün

Biliyorsun senin peşinden geleceğim

Seni aradım, bütün gece ağlıyor, ağlıyordun

Sadece kendinle ilgili hayal kırıklığına uğruyorsun, peki

Eğer sana faydası olacaksa zarar, zarar ederim

Seni gün ışığına çıkarmak istiyorum

Keşke dünya sakladığın şeyleri bilebilseydi

Her gece kalp krizleri

Ah, biliyorsun bu normal değil

Peşinden geleceğim nereye gidersen git

Peşinden geleceğim en güçsüz halinde bile

Daima yanında olacağım hayat seni nereye götürürse götürsün

Biliyorsun senin peşinden geleceğim

Biliyorsun senin peşinden geleceğim

Hayat seni nereye götürürse götürsün, biliyorsun senin peşinden geleceğim

O kendini yeterince seven tiplerden değil

Kendi hayatını yaşar kimseye sezdirmeden

Keşke senin için düzeltebilseydim, düzeltebilseydim

Ama onun yerine tam burada olacağım, üstesinden geleceğim

Tam burada, üstesinden geleceğim

Peşinden geleceğim nereye gidersen git

Peşinden geleceğim en güçsüz halinde bile

Daima yanında olacağım hayat seni nereye götürürse götürsün

Biliyorsun senin peşinden geleceğim

Biliyorsun senin peşinden geleceğim

Hayat seni nereye götürürse götürsün, biliyorsun senin peşinden geleceğim