Imagine Dragons - Follow You şarkı sözleri! 'Follow You' Türkçe ve İngilizce şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Imagine Dragons grubunun yeni şarkısı Youtube'da çıktı. Kısa sürede 3 milyon izlenen şarkının sözleri merak edildi. Şimdi sizlere Imagine Dragons Follow You şarkısının İngilizce ve Türkçe sözlerini paylaşalım.
IMAGİNE DRAGONS - FOLLOW YOU İNGİLİZCE ŞARKI SÖZLERİ
You know I got your number number all night
I'm always on your team, I got your back alright
Taking those taking those losses if it treats you right
I want to put you into the spotlight
If the world would only know what you've been holding back
Heart attacks every night
Oh you know it's not right
I'll follow you way down wherever you may go
I'll follow you way down to your deepest low
I'll always be around wherever life takes you
You know I'll follow you
Call you up, you've been cryin' cryin' all night
You're only disappointed in yourself alright
Taking those taking those losses if it treats you right
I wanna take you into the sunlight
If the world would only know what you've been holding back
Heart attacks every night
Oh you know it's not right
I'll follow you way down wherever you may go
I'll follow you way down to your deepest low
I'll always be around wherever life takes you
You know I'll follow you
You know I'll follow you
Wherever life takes you, you know I'll follow you
You're not the type to give yourself enough love
She live her life, hand in a tight glove
I wish that I could fix it, I could fix it for you
But instead I'll be right here comin' through
(Right here, comin' through)
I'll follow you way down wherever you may go
I'll follow you way down to your deepest low
I'll always be around wherever life takes you
You know I'll follow you
You know I'll follow you
Wherever life takes you, you know I'll follow you
IMAGİNE DRAGONS - FOLLOW YOU (SENİN PEŞİNDEN) TÜRKÇE ŞARKI SÖZLERİ
Biliyorsun bütün gece numaranı, numaranı aradım
Her zaman senin safındayım, senin arkandayım
Eğer sana faydası olacaksa zarar, zarar ederim
Seni ön plana çıkarmak istiyorum
Keşke dünya sakladığın şeyleri bilebilseydi
Her gece kalp krizleri
Ah, biliyorsun bu normal değil
Peşinden geleceğim nereye gidersen git
Peşinden geleceğim en güçsüz halinde bile
Daima yanında olacağım hayat seni nereye götürürse götürsün
Biliyorsun senin peşinden geleceğim
Seni aradım, bütün gece ağlıyor, ağlıyordun
Sadece kendinle ilgili hayal kırıklığına uğruyorsun, peki
Eğer sana faydası olacaksa zarar, zarar ederim
Seni gün ışığına çıkarmak istiyorum
Keşke dünya sakladığın şeyleri bilebilseydi
Her gece kalp krizleri
Ah, biliyorsun bu normal değil
Peşinden geleceğim nereye gidersen git
Peşinden geleceğim en güçsüz halinde bile
Daima yanında olacağım hayat seni nereye götürürse götürsün
Biliyorsun senin peşinden geleceğim
Biliyorsun senin peşinden geleceğim
Hayat seni nereye götürürse götürsün, biliyorsun senin peşinden geleceğim
O kendini yeterince seven tiplerden değil
Kendi hayatını yaşar kimseye sezdirmeden
Keşke senin için düzeltebilseydim, düzeltebilseydim
Ama onun yerine tam burada olacağım, üstesinden geleceğim
Tam burada, üstesinden geleceğim
Peşinden geleceğim nereye gidersen git
Peşinden geleceğim en güçsüz halinde bile
Daima yanında olacağım hayat seni nereye götürürse götürsün
Biliyorsun senin peşinden geleceğim
Biliyorsun senin peşinden geleceğim
Hayat seni nereye götürürse götürsün, biliyorsun senin peşinden geleceğim