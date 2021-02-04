İlyas Tüfekçi kimdir? İlyas Tüfekçi kaç yaşında, mesleği ne? İlyas Tüfekçi hastalığı ne?

3 Şubat 1960, İstanbul doğumlu Türk eski futbolcu, teknik direktör. İlyas Tüfekçi sağlık durumu ve hayatı ile merak ediliyor. Peki, İlyas Tüfekçi kimdir? İlyas Tüfekçi kaç yaşında, mesleği ne? İlyas Tüfekçi hastalığı ne?

Almanya'da keşfedilip ardından Türkiye'ye getirilen oyuncular kuşağının ilk temsilcilerinden biri olan İlyas Tüfekçi hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, İlyas Tüfekçi kaç yaşında, mesleği ne? İlyas Tüfekçi hastalığı ne? İlyas Tüfekçi kimdir?

İLYAS TÜFEKÇİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 3 Şubat 1960

Kaç yaşında: 61yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,64 m

İlyas Tüfekçi (d. 3 Şubat 1960, İstanbul), Türk eski futbolcu ve teknik direktör. Almanya'da keşfedilip ardından Türkiye'ye getirilen oyuncular kuşağının ilk temsilcilerinden biri olan İlyas Tüfekçi, VfB Stuttgart ve Schalke 04 takımlarının formaları altında gösterdiği performansla A millî takıma yükselmiş, ay-yıldızlı formayla attığı bütün golleri Fenerbahçe'de oynarken kaydetmiştir. Kısa süre içinde sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan İlyas, efsanevi Bordeaux zaferinin kadrosunda da yer almıştır.

Futbolculuk kariyeri

VfB Stuttgart

FC Schalke 04

Fenerbahçe

Galatasaray

Zeytinburnuspor

Teknik direktörlük kariyeri

Aktif futbol hayatına erken son veren İlyas Tüfekçi, 1994 yılında antrenörlüğe ilk adımını atmış, sonrasında da, birçok kulüp (özellikle 2002-2003 sezonunda Göztepe, ardından Karabükspor) çalıştırmıştır. 1993-94 sezonu devre arasında lig sonuncusu Karabükspor'un başına geçip özellikle son haftalarda aldığı galibiyetler ile takımını ligde kalma yarışında tuttu.

1994-95 sezonunda Kocaelispor'un başına geçen eski hocası Mustafa Denizli'nin yardımcılığını yapmaya başladı. Devre arasında Süper Lig'e dönüp yine küme düşmeme mücadelesi veren başka bir takım olan Zeytinburnuspor'un başına geçti. Son haftalara girilirken üst üste Samsunspor, Trabzonspor ve Beşiktaş'a yenilince görevinden istifa etti. Takım kalan üç maçından da sadece bir puan alınca, küme düşmekten kurtulamadı. Tüfekçi, 1999-2000 sezonu 20. haftası öncesinde lig sonuncusu Vanspor'un başına geçti. Ekonomik problemler yaşayan takım ile çıktığı 13 maçta, sadece 2 beraberlik alabildi ve lige, haftalar önce veda ettiler. 2002-03, Tüfekçi'nin Süper Lig'de takım yönettiği son sezondu. Yine küme düşmeme mücadelesi veren bir takım olan Göztepe'nin başına geçti. Ancak 6 haftada aldığı 1 galibiyet ve 1 beraberlik sonrası, küme düşmesi kesinleşen Göztepe'den istifa etti. Daha sonra da başta Kırşehirspor gibi birçok Anadolu takımını çalıştırmıştır.

İLYAS TÜFEKÇİ HASTALIĞI NE?

2014 sonlarında ALS hastalığına yakalandığı anlaşıldı ve tedavi görmeye başladı.