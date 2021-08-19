İller Bankası Konya Bölge Müdüründen Başkan Koçer'e ziyaret

İller Bankası Konya Bölge Müdürü Yüksel Demirci ve Proje Müdürü Mustafa Yaşar, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer'i makamında ziyaret etti.

İller Bankası Konya Bölge Müdürü Yüksel Demirci ve Proje Müdürü Mustafa Yaşar, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer'i makamında ziyaret etti.

İnşaatı devam eden Millet Bahçesi ve inşaatı tamamlanan Cumhuriyet Meydanı peyzaj çalışmalarını yerinde inceleyen Bölge Müdürü Demirci ve proje müdürü Yaşar, Belediye Başkanı Koçer ile bilgi alışverişinde bulundu.

İlçede yapılacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Başkan Koçer, İller bankası Konya Bölge Müdürü Demirci ve Proje Müdürü Yaşar'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay