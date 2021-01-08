İLKSAN üyelerine Gazi Üniversitesinde sınavsız-tezsiz yüksek lisans verilecek
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İLKSAN üyelerine Gazi Üniversitesinde sınavsız-tezsiz yüksek lisans verilecek

08.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:08
İLKSAN üyelerine Gazi Üniversitesinde sınavsız-tezsiz yüksek lisans verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığınca (İLKSAN), üye ilkokul öğretmenleri ile diğer eğitim çalışanlarına Gazi Üniversitesinde sınavsız-tezsiz yüksek lisans verileceği duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığınca (İLKSAN), üye ilkokul öğretmenleri ile diğer eğitim çalışanlarına Gazi Üniversitesinde sınavsız-tezsiz yüksek lisans verileceği duyuruldu.

İLKSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ve İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz tarafından İLKSAN Genel Merkezinde düzenlenen törenle iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, ilkokul öğretmenleri ve sandık üyesi diğer eğitim çalışanlarına, sınavsız-tezsiz yüksek lisans imkanı sunulacak.

İLKSAN üyeleri, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yürütülen Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programlarından yüzde 25 indirimli yararlanacak.

Enstitü, ilkokul öğretmenleri ve özel eğitim öğretmenlerine yönelik tezsiz yüksek lisans kontenjanları açacak ve talepler doğrultusunda yeni uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programları geliştirilerek eğitimcilerin istifadesine sunacak.

İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, yaklaşık 300 bin eğitim çalışanına sağlanan bu imkandan dolayı Rektör Prof. Dr. Yıldız'a teşekkür etti.

Törene, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yücel Gelişli ve İLKSAN Genel Müdürü Mintez Şimşek de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş

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