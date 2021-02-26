İlkokullar ne zaman açılacak? İlkokullar açıldı mı? 1 Mart Pazartesi okullar açılıyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar sonrası öğrenciler okulların ne zaman açılacağı konusunda aramalar yaptı. Okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı?

Koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitime devam edilen sınıfların yüz yüze eğitime geçiş süreci hakkında bilgi verildi. Okulların ne zaman açılacağı merak edilen konular arasında bulunuyor. Okullar açılacak mı? Okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR 1 MART'TA AÇILACAK MI?

1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'UN YAPTIĞI AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı.' dedi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklamalarda bulundu. Koca, eğitim öğretim ile ilgili şunları söyledi;

Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle gerektiğinde açıklama yapılmış olur alınan Kabine kararıyla. Esas önemli olan, illerin bundan sonraki dönemde vaka sayıları, vaka-test oranını, yoğun bakım doluluk oranı gibi parametrelerle bu kademelendirmenin nasıl yapılacağı tartışıldı. İki haftada bir uygulamayla hangi ilin hangi kararı alması gerektiği belli olacak. Eğitim dahil olmak üzere bütün detaylar pazartesi Kabine'de gündeme alınacak.