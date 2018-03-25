İlkokul Öğrencisi Çocuklardan Sokak Hayvanları İçin Broşür

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ilkokul öğrencisi 3 çocuk, sokak hayvanları için el broşürü hazırladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Cumhuriyet mahallesinde ilkokul öğrencisi Necla Yılmaz (10), Leyla Yılmaz (7), Kayra Kurt (10), sokak hayvanları için yemek kampanyası başlatarak broşür astı. İslahiye Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden çocuklar, Sokak Hayvanları için sokak ve caddelerin duvarlarına kendi hazırladıkları el broşürü astı. Vatandaşları hayvanlara karşı duyarlı olmaya çağıran Necla Yılmaz, "Buradan duyarlı olanlar sağ olsunlar biraz arta kalan yemekleri ve biraz su getirmişler. Bizde istasyon olarak belirlediğimiz yere koyarak aç kedi ve köpeklerin gelip buradan yemek yiyecekler. Bu duyarlılığından ötürü o insanlar teşekkür ederim. Kuzenim ve kardeşimle evde oturur iken aklımıza böyle bir fikir geldi ve düşündüklerimizi kağıda dökerek bir el ilanı hazırladık. Sokak caddelerdeki ev ve bahçe duvarlarına astık. Çoğu vatandaştan tepki aldık, asmayın etmeyin diyenler de oldu. Astıklarımızı görüp bizi takdir edenler de oldu. İnsanların hayvanlara karşı duyarlı olmasını istiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP