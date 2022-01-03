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İlkokul öğrencilerine internetin yararları ve zararları anlatıldı

İlkokul öğrencilerine internetin yararları ve zararları anlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da, Jandarma görevlileri tarafından, İlkokul öğrencilerine internetin yararları ve zararları anlatıldı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da, Jandarma görevlileri tarafından, İlkokul öğrencilerine internetin yararları ve zararları anlatıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlilerince, Hacı Halil Çiftliği İlkokulu ziyaret edildi.

Jandarma görevlileri tarafından, öğrencilerle internetin yararları ve zararları hakkında sohbet edilip, örnekler verilerek bilgiler aktarıldı. - MALATYA

İlkokul öğrencilerine internetin yararları ve zararları anlatıldı

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