MALATYA (İHA) - Malatya'da, Jandarma görevlileri tarafından, İlkokul öğrencilerine internetin yararları ve zararları anlatıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlilerince, Hacı Halil Çiftliği İlkokulu ziyaret edildi.

Jandarma görevlileri tarafından, öğrencilerle internetin yararları ve zararları hakkında sohbet edilip, örnekler verilerek bilgiler aktarıldı. - MALATYA

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