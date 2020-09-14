Konya'da iki ilkokul müdürü koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konya'da iki ilkokul müdürü koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetti

Konya'da ilkokul müdürleri Metin Avcı ve Atilla Ayan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

14.09.2020 08:59 | Son Güncelleme: 14.09.2020 10:11

Konya Meram Dere Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Metin Avcı ve Meram Şehit Ahmet Senih Durum İlkokulu Müdürü Atilla Ayan, koronavirüs tedavisi gördükleri hastanede hayatlarını kaybetti.

"YAKINLARI VE CAMİAMIZA SABIRLAR DİLİYORUM"

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, "Değerli müdürlerimizi kaybetmenin üzüntüsündeyiz. Meram Dere Cumhuriyet İO müdürümüz Metin Avcı ve Meram Şehit Ahmet Senih Durum İO müdürümüz Atilla Ayan'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza sabırlar diliyorum" dedi.

Konya'da iki ilkokul müdürü koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetti

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (3)
ESER: Öğretmenlerimiz, doktorlarımız güvenlik güçlerimiz. . . nasıl öderiz hakkınızı
Cevap Yaz Yayından Kaldır
NE ESER: öğretmenler korona döneminde ne alaka
Yayından Kaldır
NEO YORUM: Allah rahmet eylesin.
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mesut Barzani Halife Hafter Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Deniz Seki Ozan Çolakoğlu Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Metin Oktay Gökhan Töre Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Daha Fazla Çocuk İzmir Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Konya'da iki ilkokul müdürü koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 10:52:44. #1.14#
title