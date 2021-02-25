İlkinde yakalandıkları ayakkabıcıyı ikincide soydular
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İlkinde yakalandıkları ayakkabıcıyı ikincide soydular

25.02.2021 10:29 | Son Güncelleme: 25.02.2021 10:33
İlkinde yakalandıkları ayakkabıcıyı ikincide soydular

BURSA'da ayakkabı dükkanına hırsızlık için girmeye çalışırken vatandaşlar tarafından ihbar edilip yakalanan 2 şüpheli, suçun teşebbüste kalması nedeniyle serbest bırakıldı.

BURSA'da ayakkabı dükkanına hırsızlık için girmeye çalışırken vatandaşlar tarafından ihbar edilip yakalanan 2 şüpheli, suçun teşebbüste kalması nedeniyle serbest bırakıldı. Ancak ikili, saatler sonra aynı dükkana girip, 15 bin liralık ayakkabı ile saat ve bilgisayar çaldı. Şüphelilerin hırsızlık girişiminde polise yakalandıkları anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Geçen pazartesi gecesi saat 03.00 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı Nalbantoğlu Mahallesi'ndeki ayakkabı dükkanına girmek isteyen 2 şüpheli, kapıyı açmaya çalışırken vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine adrese gelen ekipleri gören şüpheliler, başka bir iş yerine girerek saklanmaya çalıştı. Polis, ikiliyi saklandıkları yerde yakalayarak, gözaltına aldı. İki şüpheli savcılık talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra, 'suçun teşebbüs' aşamasında kalması nedeniyle serbest bırakıldı. Ancak şüpheliler bir süre sonra aynı iş yerine gidip, kapıyı açarak içeri girdi. 15 bin lira değerinde ayakkabı ile saat ve diz üstü bilgisayarı alıp, kayıplara karıştı.

Sabah dükkanını açmaya gelen Ahmet Salı, camın kırık kapının açık olduğunu görünce polise haber verdi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.'KOMŞULARIMIZIN GÖRÜNTÜLERİ İLE ŞİKAYETÇİ OLDUK'İş yeri sahibi Ahmet Salı, yaklaşık 15 bin lira zararı olduğunu ifade ederek "Gece 12.15 ile 01.00 aralarında girmeye çalışmışlar. Komşularımız sesleri duyup polise ihbar etmiş. Daha sonra saat 03.30 gibi tekrar gelmişler. Bu sefer içeri girip ayakkabı, diz üstü bilgisayar ve saat çalmışlar. Yaklaşık 15 bin liraya yakın zararımız var. Kilidi ve camı kırarak, içeri girmişler. Polis ekiplerine de haber verilmiş, ekipler gelip şüphelileri almış. Çevredeki güvenlik kameralarına yansımış hırsızlar ama bizim güvenlik kameralarımız çalışmadığı için hırsızlık tam görünmüyor. Komşularımızın kameralarına yansıyanlarla polise gidip, şikayetçi olduk" dedi.

Öte yandan şüphelilerin, hırsızlık teşebbüsü sırasında polise yakalandıkları anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin başka bir iş yerine saklanmaları, polis ekiplerince yakalanmaları yer alıyor.


İlkinde yakalandıkları ayakkabıcıyı ikincide soydular
İlkinde yakalandıkları ayakkabıcıyı ikincide soydular
İlkinde yakalandıkları ayakkabıcıyı ikincide soydular
İlkinde yakalandıkları ayakkabıcıyı ikincide soydular
İlkinde yakalandıkları ayakkabıcıyı ikincide soydular
İlkinde yakalandıkları ayakkabıcıyı ikincide soydular
İlkinde yakalandıkları ayakkabıcıyı ikincide soydular
İlkinde yakalandıkları ayakkabıcıyı ikincide soydular
İlkinde yakalandıkları ayakkabıcıyı ikincide soydular
İlkinde yakalandıkları ayakkabıcıyı ikincide soydular
İlkinde yakalandıkları ayakkabıcıyı ikincide soydular
İlkinde yakalandıkları ayakkabıcıyı ikincide soydular
İlkinde yakalandıkları ayakkabıcıyı ikincide soydular
İlkinde yakalandıkları ayakkabıcıyı ikincide soydular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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