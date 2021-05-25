İlker Kaleli kimdir? İlker Kaleli kaç yaşında, nereli?

İlker Kaleli ve Sıla aşkı gündeme bomba gibi düştü. Poyraz Karayel dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan İlker Kaleli'nin hayatı da merak ediliyor. İlker Kaleli kimdir? İlker Kaleli kaç yaşında, nereli? İşte ünlü oyuncu İlker Kaleli'nin hayatına dair tüm detaylar...

İlker Kaleli ve Sıla çifti magazin gündeminde yoğun olarak araştırılan isimler arasında yerini aldı. Aşk iddiaları ile gündemde olan çiftin ilk fotoğrafı çıktı. Hürriyet'in haberine göre; Ünlü oyuncu İlker Kaleli, Sıla'nın Bodrum'da sezonluk olarak 300 bin liraya kiraladığı villanın bahçesinde objektiflere yansıdı. Akabinde İlker Kaleli ve Sıla aşk fotoğraflarını paylaştı.

İLKER KALELİ KİMDİR?

Tam ismiyle İlker Kaan Kaleli 11 Mayıs 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan İlker Kaleli İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand'a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.

Sırasıyla Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı. 2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı. 2015 yılından 2017 yılına kadar Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırdı. 2020 yılında Öğretmen dizisinin başrolü Akif karakterini canlandırdı.

Kaleli, iyi derece İngilizce bilmektedir.

İLKER KALELİ SEVGİLİSİ KİM?

Uzun süre oyuncu Burçin Terzioğlu ile anılan İlker Kaleli'nin adı son günlerde şarkıcı Sıla ile gündeme geliyor. Ancak ne Sıla'dan ne de İlker Kaleli'den söz konusu iddialarla ilgili bir açıklama gelmedi.

İlker Kaleli'nin Rol Aldığı Diziler ve Filmler: