İlker Kaleli'den şaşırtan Burçin Terzioğlu hamlesi
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İlker Kaleli'den şaşırtan Burçin Terzioğlu hamlesi

İlker Kaleli'den şaşırtan Burçin Terzioğlu hamlesi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

2018'de 3.5 yıllık birlikteliklerini sonlandıran İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli, 2018'de 3.5 yıllık birlikteliklerini sonlandırmıştı. İkili, dostça ayrıldıklarını açıklamıştı.

Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Sıla ile yeni bir aşka yelkan açan İlker Kaleli'nin eski sevgili Burçin Terzioğlu'nu Instagram'da takip etmesi tartışma konusu olmuştu.

Kaleli, yıllar sonra eski sevgilisini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Terzioğlu ise Kaleli'yi takip etmeyi sürdürüyor.

"BU İŞTE SILA'NIN PARMAĞI VAR"

İlker Kaleli'nin sürpriz hamlesi sonrası, "Sıla iş başında" ve "Bu işte Sıla'nın parmağı var" yorumları yapıldı.

Burçin Terzioğlu ise yakın zamandaki bir röportajında Kaleli hakkındaki sorulara şu yanıtı vermişti: "İlişkimiz bitti ama düşman değiliz. Dost olarak kaldık. Çok konuşmaya gerek yok."

İlker Kaleli'den şaşırtan Burçin Terzioğlu hamlesi
İlker Kaleli'den şaşırtan Burçin Terzioğlu hamlesi

Kaynak: Snob Magazin

İlker Kaleli 3 yıl sonra eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nu takip etmeyi bıraktı
İlker Kaleli 3 yıl sonra eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nu takip etmeyi bıraktı
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