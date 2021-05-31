İlker Aksum, motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla atmış! Kaza anı kamerada
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İlker Aksum, motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla atmış! Kaza anı kamerada

Hürriyet - Haberler | Magazin

Oyuncu İlker Aksum, Adana'da geçirdiği trafik kazasında hayranlarını korkuttu. Aksum'un kaza yapmasının sebebi, önüne çıkan plakasız motosiklete çarpmamak için manevra yaptığı ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği ortaya çıktı. Aksum'un kaza yaptığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Oyuncu İlker Aksum, 29 Mayıs'ta Adana Havalimanı'na gitmek için otomobiliyle yola çıktı. Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Mithat Ünsal Bulvarı'na geldiğinde Aksum, otomobilin kontrolünü yitirdi. Otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Araçta sıkışan Aksum, bölge esnafı tarafından bıçakla emniyet kemeri kesilerek çıkarıldı.

MOTOSİKLETE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPMIŞ

İlker Aksum, kaza yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Aksum, kontrollerinin ardından taburcu edildi. Aksum'un, önüne çıkan plakasız motosiklete çarpmamak için manevra yaptığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenildi.

"OLACAĞI VARMIŞ"

Kazadan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Aksum, "Arkadaşlar talihsiz bir kaza geçirdim. Olacağı varmış. Görüntüleri izlediğimde kazanın büyük ölçekli olduğunu gördüm. Allah'a şükür hiçbir yerimde bir şey yok. Farkındaysanız kolumda küçük bir çizik var. Gördüğünüz gibi hiçbir yerimde bir şey yok. Bunu da atlatırız inşallah. İlginiz, sevginiz ve yazdığınız o güzel mesajlar için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yola devam merak etmeyin. Hepinizi çok seviyorum" diye konuştu.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, Aksum'un kaza yaptığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Aksum'un kullandığı otomobilin refüje çarptıktan sonra takla atarak sürüklendiği ve otomobil tekerleğinin yerinden çıkarak savrulduğu görülüyor. Ayrıca takla atan aracın seyir halindeki bir minibüse çarptığı ve çevredekilerin panik anları da kameraya yansıdı.

İlker Aksum, motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla atmış! Kaza anı kamerada

Kaynak: Hürriyet

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