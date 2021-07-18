İlker Aksum: 'Çarli'den sonra kötü adam oldum
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İlker Aksum: 'Çarli'den sonra kötü adam oldum

İlker Aksum: 'Çarli'den sonra kötü adam oldum
Hürriyet - Haberler | Magazin

Aksum, "Çarli" dizisiyle tüm Türkiye'de tanındığını söyledi: "Çarli, çocuklara yönelik bir diziydi.

Aksum, "Çarli" dizisiyle tüm Türkiye'de tanındığını söyledi: "Çarli, çocuklara yönelik bir diziydi. Ardından fenomen oldu. Çarli bitti, kimse beni aramadı. Hani fenomendim, hani Afakan'dım ne oluyordu? Sonrasında Yağmur-Durul Taylan kardeşler 'Yabancı Damat' dizisinde rol almamı istedi. Çocuklara yönelik bir işte oynamış Afakan'a kim, kötü adam rolü verir? Hem de başrol verdiler."

Ünlü oyuncu yakında yine kötü adam rolüyle ekrana geleceğini dile getirdi: "Ata Demirer'in yeni filminde de rol alacağım."

Kaynak: Hürriyet

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