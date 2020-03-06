İlkbaharın müjdecisi leylekler Konya'ya geldi
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İlkbaharın müjdecisi leylekler Konya'ya geldi

Konya'nın Ahırlı ilçesine, ilkbaharın müjdecisi leylekler geldi.

06.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:48
İlkbaharın müjdecisi leylekler Konya'ya geldi

'nın ilçesine, ilkbaharın müjdecisi leylekler geldi.

Ahırlı'ya bağlı Mahallesi'nde bulunan leylek yuvaları, yeniden dolmaya başladı.

Soğuk havanın ve kar yağışının aralıklarla devam etmesine rağmen dönüş yapan leylekler, mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.

Bölgede leyleklerin gelişinin baharın müjdecisi olarak değerlendirildiğini aktaran mahalleliler, "Leylekler her yıl olduğu gibi kar olmasına karşın bu yıl da zamanında geldiler. Her yıl mart ayının başında geliyorlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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