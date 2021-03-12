İlkbaharda yağan kar "Erzurum 11 ay beyaz, 1 ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz" dedirtti
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İlkbaharda yağan kar "Erzurum 11 ay beyaz, 1 ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz" dedirtti

12.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:53

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da ilkbaharın ilk ayı olan martta etkili olan yoğun kar yağışı il merkezini yeniden beyaza bürüdü.

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da ilkbaharın ilk ayı olan martta etkili olan yoğun kar yağışı il merkezini yeniden beyaza bürüdü.

Kış aylarında hava sıcaklığının zaman zaman gece sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü ve buzlanma nedeniyle sıklıkla kazaların meydana geldiği Erzurum'da, mart ayında yaşanan kar ve tipi, adeta kışı aratmadı.

Ülkenin güneyi başta olmak üzere diğer bölgelerinde insanlar sıcak havanın keyfini sürerken "Erzurum, 11 ay beyaz, 1 ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz" deyimiyle soğuk havası ozanların türkülerine de konu olan kentte şu sıralar kıştan günler yaşanıyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü kentte, kar kalınlığı 32 santimetreye ulaştı.

Yeniden beyaz gelinliğini giyen tarihi yapılar ve parklarda güzel manzaraların oluştuğu kent, Anadolu Ajansı (AA) ekibince drone ile görüntülendi

İlkbaharda yağan kar 'Erzurum 11 ay beyaz, 1 ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz' dedirtti
İlkbaharda yağan kar 'Erzurum 11 ay beyaz, 1 ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz' dedirtti
İlkbaharda yağan kar 'Erzurum 11 ay beyaz, 1 ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz' dedirtti
İlkbaharda yağan kar 'Erzurum 11 ay beyaz, 1 ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz' dedirtti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Okur

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