İlkadım zabıta ekiplerinden örnek davranış

11.11.2019 12:11 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:16

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir içerisindeki kontrolleri sırasında yere düşen 700 TL



parayı sahibine teslim etti.



İlçe genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı işlek cadde ve sokaklarda rutin kontrol ve görevlerini yapan İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, Kale Mahallesi Kaptanağa Caddesi'nde 18.00 sıralarında yürüyüş halindeki çiftin çantasından yere düşürdüğü zarfı fark etti. Nöbetçi ekip amiri Recep Ali Soysal, düşen zarfın yanında olaya müdahale etti ve 700 TL'yi yerden alarak genç çifte teslim etti.



"Belediye ekiplerinin duyarlılığı ve samimiyeti beni çok memnun etti"



Belediye ekipleri tarafından bulunan parasını teslim alan duygu ve düşüncelerini anlatan genç çift, "Parayı nasıl düşürdüğümü anlamadım. Sonrasında arkamızdan gelen zabıta memurunun 'çantanızdan paranızı düşürdünüz mü?' sorusu üzerine çantadaki 700 TL'nin olmadığını fark ettim. Paramın bulunduğuna sevindiğim kadar belediye ekiplerimizin duyarlılığı ve samimiyeti beni çok memnun etti" dedi.



"Bizler halkın can ve mal güvenliğini koruyoruz"



Konu ile ilgili açıklama yapan İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, "Duyarlı vatandaşlarımız zaman zaman ehliyet, nüfus cüzdanı, nakdi para, çanta ve benzeri kayıp eşyaları bulup bize teslim ediyorlar. Bizler de bu bulunan eşyaları tutanakla teslim alıp araştırma yaparak kayıp eşyaları sahiplerini bularak teslim ediyoruz. Aynı şekilde ilçemizde görev yapan ekiplerimiz de zaman zaman bu tip olaylarla karşılaşıyor. Bizler halkımızın sağlığını hem de mal güvenliğini koruyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA