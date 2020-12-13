İlkadım'dan adaylara ücretsiz parkur imkanı
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İlkadım'dan adaylara ücretsiz parkur imkanı

13.12.2020 15:32 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:32
İlkadım'dan adaylara ücretsiz parkur imkanı

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi özel yetenek sınavına girecek öğrencilere ücretsiz parkur imkanı sunuyor.

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi özel yetenek sınavına girecek öğrencilere ücretsiz parkur imkanı sunuyor.

İlkadım Belediyesi eğitime verdiği desteği aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda; Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO), Polis Özel Harekat (PÖH), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) ve bekçiliğe yönelik hazırlık yapan adaylar için açılan ücretsiz hazırlık parkuru büyük ilgi görüyor.

İlkadım Belediyesi Mete Adanır Spor Kompleksi'nde hazırladığı parkurlarla özel yetenek kurslarına, Polis Özel Harekat sınavına hazırlanan adaylara programlı ve profesyonel bir çalışma imkanı sunuyor. İlkadım Belediyesi'nin uzman eğitmenleri tarafından kuvvet, dayanıklılık ve sürat egzersizlerine tabi tutulan adaylar korona virüs önlemleri altında girişlerde HES kodu, ateş ölçümü mesafe kurallarına uygun şekilde sınavlara gireceği parkurların birebir özelliklerini taşıyan engellerde antrenmanlarını gerçekleştiriyor. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek PÖH sınavlarına girecek adaylar Mete Adanır Spor Kompleksinde hazırlanan parkurlardan ücretsiz olarak faydalanabilecekler. Hazırlık programından yaralanmak isteyen adaylar Kadifekale Mahallesi Karakol Sokak No 93 adresindeki Mete Adanır Spor Kompleksine gelerek başvuru formunu doldurarak kayıt yaptırdıkları takdirde parkurlardan Hafta içi Saat10.00-13.00 ile 15.00-18.00 arası tecrübeli ve bilinçli öğretmenler tarafından verilen eğitimler doğrultusunda sınava hazırlanabiliyorlar.

"Gençlik geleceğimiz"

Sosyal belediyecilik ilkeleri gereği, ücretsiz olarak hizmete sunulan spor kursları ile gençlerin aile bütçelerine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, şunları söyledi:

"Geleceğimiz olan, gençlerimizin mesleki hayallerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla bu kursları düzenliyoruz. Spora gönül veren ve bu sınavlara hazırlanan gençlerimiz, kurslarımıza yoğun ilgi gösteriyor bu da bizi mutlu ediyor. Geleceğimize yaptığımız yatırımları artırarak devam ettireceğiz. Sınavlara girecek tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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