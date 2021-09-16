İlkadım'da metruk binalar yıkılıyor - Haberler
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İlkadım'da metruk binalar yıkılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İlkadım'da metruk binalar yıkılıyor

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 2021 yılında da çevreye zarar veren ve kötü görüntü oluşturan metruk binaların yıkımını yaptıklarını söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 2021 yılında da çevreye zarar veren ve kötü görüntü oluşturan metruk binaların yıkımını yaptıklarını söyledi.

Çevresindekiler için tehlike oluşturan ve uzun süredir kimsenin yaşamadığı binalarda yıkımlarına devam eden İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kökçüoğlu Mahallesi'nde bulunan metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, gençler için tehlike arz eden metruk binaların yıkımına devam edileceğini belirten Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden binaları olumsuz bir durumla karşılaşmadan ev sahiplerinin izni alınıp yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. İlkadım'ın her köşesine dokunuyoruz. Güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Eski binaların yıkımı bu yılda devam ediyor. Sadece Kökçüoğlu değil tüm mahallelerde çalışma yapıyoruz. Yıkılan evlerin sahipleri ile anlaşıyor, kimseyi üzmeden yıkım yapıyoruz. Şehir merkezleri bizim evimizdeki misafir odası gibi olmalı yani düzenli güzel olması lazım. Bizim de bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle hafriyat kaldırma gibi birçok işlemi şehir merkezinde ve ihtiyaç olan yerlerde yapıyoruz. Metruk kötü binalar tinercilerin ve uygunsuz işlerin yapıldığı yerler haline gelmiş. Bundan dolayı da vatandaşlarımız mağdur oluyor. Tabii, bunları yıkmak olukça meşakkatli. Şehir merkezi bizim vitrinimiz. Buraların tertemiz ve güzel olması lazım" dedi.

Öte yandan, Saadet Partisi İl Başkanı Salih Şen ve yönetim kurulu üyeleri İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Başkan Demirtaş'tan çalışmaları hakkında bilgi alan Şen, İlkadım'ın vizyon sahibi başkanı ile hizmet ritmini yakalayacağını ifade etti. - SAMSUN

İlkadım'da metruk binalar yıkılıyor

İlkadım'da metruk binalar yıkılıyor

İlkadım'da metruk binalar yıkılıyor

İlkadım'da metruk binalar yıkılıyor

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Haber: İlkadım'da metruk binalar yıkılıyor - Haberler
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