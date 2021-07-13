İlkadım Belediyesi'nden 15 Temmuz Resim Sergisi

İlkadım Belediyesi'nden 15 Temmuz Resim Sergisi İlkadım Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Eker'in "15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik 25. Kare Resim Sergisi"ni açtı.

İlkadım Belediyesi'nden 15 Temmuz Resim Sergisi

SAMSUN - İlkadım Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Eker'in "15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik 25. Kare Resim Sergisi"ni açtı.

15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik 25. Kare Resim Sergisi, İlkadım Belediye Binası girişinde yoğun bir katılım ile gerçekleşti. 15 Temmuz hain darbe gecesi ve milletin kahramanlık hikayelerinin anlatıldığı resim sergisinde 1 ana resimden bölünen 24 farklı resim yer aldı.

Serginin açışında konuşan OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Eker, "Sergide 25+1 resim var. 1 büyük resmimiz var. Bu vatanımızı ve milletimizi simgeliyor. Vatanın içerisinde çok farklı özelliklere sahip milletimiz de var ama tarih boyunca hep birlik ve beraberlik sergilemişiz. Bu büyük resmi 24 parçaya bölüp, 24 farklı resim ile zenginleştirip bu mozaiği bir araya getirdim. 25. resim ile de yeniden vatan-millet şuurunu ortaya koyacak simgesel bir üslup ile de son buluyor. 24 esprisi ise; videolarda 24 kare/saniye vardır. 25. kareye de gizli mesajlar koyarlar. Buna vurgu yapmak için ismini öyle koyduk. 40-50 yıldan beri kendini sararak gelişen bu zihniyetin insan belleğine, inancına, kalbine 25. kare gibi yerleştirildiği bu mesajı 15 Temmuz'un gecesinde milletimizin verdiği 25. Kare cevabı ile hilal ve yıldızın birleşmesi ile kökümüzden gelen bayrağımızın netleşmesiyle son bulan bir resim sergimiz var. Bu gözle resimlere bakmanız daha yararlı olacaktır" dedi.

"Bu milletin sağduyusunu yıkmak kolay değil"

Çok anlamlı bir sergi açtıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bu milletin sağduyusu müthiş seviyededir. Bu sağduyuyu yıkmak çok kolay değil. Türk devleti öyle elle, sopayla kurulmuş bir devlet de değil. Onun da kendi içerisinde dinamikleri var. Ama bizim yine de toplum olarak uyanık olmamız gerekiyor. Bunu başardığımız zaman birlik ve beraberlik içerisinde huzurla yaşayacağız. Buralar bize de başka birilerine baki değil. Buralar hep han. Biz de başkaları da gelip geçecek. Arkada bir hoş seda bırakabilme becerisini gösterebilmiş isek ne mutlu bize. Bu vesile ile sergimizde emeği geçen hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum. 15 Temmuz ile ilgili böyle bir sergi açmaktan da gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Sergi, açılışa katılan herkesin büyük beğenisini topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür