İlk yarıda 4 gol var

06.12.2019 21:40 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:41

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile mücadele ediyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Candeias'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Serdar'dan seken topu alan Sio'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

10. dakikada Vedat'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Rodrigues'in sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kurtardı.

15. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında bulunan Isla'nın pasında altı pasta bulunan Vedat'tan seken topu Rodrigues aldı. Rodrigues'in altıpasın solundan yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

23. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Vedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

32. dakikada Kruse'nin pasında topla buluşan Gustavo'nun ceza sahası dışından uzaktan vuruşunda direk kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

35. dakikada Rodrigues'in ara pasında defansın arkasına sarkan Emre'nin ceza sahası içine sol taraftan girip yaptığı vuruşta kaleci Ertaç'an dönen top tekrar Emre'ye çarpıp dışarıya çıktı.

39. dakikada orta sahada Kruse'nin pasında hareketlenen Rodrigues'den önce defans araya girdi. Ceza sahası içine giden topta Candeias'tan önce kayarak topu alan Vedat'ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Şansalan xx, Kerem Ersoy xx, İsmail Şencan xx

Fenerbahçe: Altay xx, Isla xx, Sadık xx, Serdar xx, Hasan Ali xx, Gustavo xxx, Emre xxx, Ozan Tufan xx, Garry Rodrigues xxx, Max Kruse xx, Vedat Muriqi xxx

Yedekler: Harun, Adil Rami, Zanka, Zajc, Jailson, Ferdi Kadıoğlu, Alper, Tolga, Tolgay, Deniz

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gençlerbirliği: Ertaç x, Polomat x, Flavio Ramos x, Zargo Toure x, Halil İbrahim Pehlivan x, Baino x, Sessegnon x, Berat Özdemir x, Candeias x, Giovanni Sio xx, Bogdan Stancu x

Yedekler: Übeyd, Diallo, Arda, Bjarsmyr, Seuntjens, Rahmetullah Berişbek, Soner, Sefa, İlker, Nadir Çiftçi

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Vedat (dk. 23 ve 39), Gustavo (dk. 32) (Fenerbahçe), Sio (dk. 9) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Ozan Tufan (Fenerbahçe), Sio (Gençlerbirliği)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA