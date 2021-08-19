İlk yardım çantasından 1 kilo uyuşturucu çıktı
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İlk yardım çantasından 1 kilo uyuşturucu çıktı

İlk yardım çantasından 1 kilo uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama yapılan noktadan geçtiği sırada polisin 'dur' ikazına uymayan ve Malkara istikametine kaçmaya çalışan araçta 1 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama yapılan noktadan geçtiği sırada polisin 'dur' ikazına uymayan ve Malkara istikametine kaçmaya çalışan araçta 1 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Polis ekipleri TOKİ uygulama noktasına gelen ve içerisinde 3 kişi bulunan aracı durdurarak kontrol etmek istedi. Ancak aracın 'dur' ikazına uymayarak kaçmaya başlaması üzerine polis ekipleri ile şüphelilerin bulunduğu araç arasında kovalamaca başladı. Malkara yönüne kaçan hafif ticari araç, Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çevre yolunun 100. Yıl Mahallesi mevkiinde durduruldu.

Araç içerisinde B.S. (21), O.Ö. (27) ve Ş.S.Ü. (18) adlı kişilerin olduğunu tespit eden polis ekipleri, araçta yaptıkları aramalarda ilk yardım çantası içerisine gizlenmiş vaziyette 1 kilogram toz esrar, yine aynı çanta içerisinde yaklaşık 10 gram ağırlığında uyuşturucu metamfetamin maddesi ile bir miktar bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid ve toz esrar maddesi ele geçirdiler.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Ş.S.Ü. adlı bayan adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken B.S. ve O.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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