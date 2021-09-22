İlk ve ortaöğretim öğrencileri İKÇÜ'de bilim insanlarıyla buluşacak - Haberler
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İlk ve ortaöğretim öğrencileri İKÇÜ'de bilim insanlarıyla buluşacak

AA / Halil Şahin - Haberler | Güncel
İlk ve ortaöğretim öğrencileri İKÇÜ'de bilim insanlarıyla buluşacak

İzmir'de ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen "Green Night (Yeşil Gece)" isimli Ufuk 2020 Avrupa Araştırmacılar Gecesi Projesi kapsamında, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Çiğli Merkez Kampüsü'nde bilim insanlarıyla bir araya gelecek.

ÇELEBİ (AA) - İzmir'de ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen "Green Night (Yeşil Gece)" isimli Ufuk 2020 Avrupa Araştırmacılar Gecesi Projesi kapsamında, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Çiğli Merkez Kampüsü'nde bilim insanlarıyla bir araya gelecek.

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada Yaşar Üniversitesi AB Merkezi tarafından hazırlanan ve Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü projede çevre, enerji, ulaşım ve atık temalarında etkinlikler yapılacağını belirtti.

Kampüste 3 binden fazla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ağırlayacaklarını kaydeden Köse, bu projeyle öğrencilerin bilime yönelmelerini amaçladıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Köse, projenin geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunacağına inandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ülkemizin ve insanlığın geleceğine damga vuracak önemli bilim insanlarının sayısını artırmak amacıyla yapılan Green Night Projesi, bilimsel farkındalığının artmasına katkı sağlamaya yönelik olarak planlanmış etkinliklerden oluşuyor. Ülkemizde daha fazla gencin bilimsel alanla ilgilenmesi, kariyer tercihlerini bu yönde yönlendirmesi için bu türden projelerin önemli olduğunu biliyoruz. Çocuklar ve gençlerin bilime ilgisini arttırmak için bilimi görsellikle birleştiren uygulamalı deneyler, simülasyonlar, yarışmalar gibi etkinliklerin yer alacağı Green Night programımızda akademisyenlerimiz gençlere rehberlik edecekler. 25 ayrı noktada 150 etkinlik ile çevre dostu yenilikler, iklim değişikliği, yeşil teknoloji, atık yönetimi, maketlerle tıp eğitimi gibi alanlarda farkındalık oluşturmak istiyoruz."

Proje etkinlikleri 24 Eylül Cuma günü, İKÇÜ Kampüsü'nde gerçekleştirilecek.

AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri
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