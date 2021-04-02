İlk turist kafilesi 10 Nisan'da geliyor
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İlk turist kafilesi 10 Nisan'da geliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İlk turist kafilesi 10 Nisan'da geliyor

Milas-Bodrum Havalimanı Güvenlik Komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

Milas-Bodrum Havalimanı Güvenlik Komisyon toplantısı gerçekleştirildi. Havalimanın genel güvenliği ile ilgili konuların ele alındığı toplantıda bölgeye ilk turist kafilesinin ise 10 Nisan'da geleceği ifade edildi.

Milas - Bodrum Havalimanı Güvenlik Komisyon Toplantısı Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke'nin başkanlığında, Milas Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan, Milas - Bodrum Havalimanı Başmüdürü Necati Algül, Milas - Bodrum Havalimanı Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç ve komisyon üyelerinin katılımıyla düzenlendi.

Dış Hatlar Terminali Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri ele alınırken, bölgeye yurt dışından bu yıl ilk turist kafilesinin 10 Nisan'da geleceği belirtildi. Toplantı gündem maddelerinin ele alınıp karara bağlanması ile son buldu. - MUĞLA

İlk turist kafilesi 10 Nisan'da geliyor
İlk turist kafilesi 10 Nisan'da geliyor
İlk turist kafilesi 10 Nisan'da geliyor
İlk turist kafilesi 10 Nisan'da geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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