İlk Öpücük nerede çekildi? İlk Öpücük konusu nedir, oyuncuları kim?
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2017 yapımı İlk Öpücük, yerli romantik ve komedi türündeki yapımdır. Televizyon ekranlarında izleyicinin beğenisine sunulan İlk Öpücük nerede çekildi? 2017 yılı yapımı filmde, yaşadığı hafıza kaybı nedeniyle her yeni güne 2 yıl öncesinden başlayan Bahar ve ona aşık olan Hakan anlatılıyor. İlgi gören İlk Öpücük filmi oyuncuları kim? İlk Öpücük filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İlk öpücük filmi nerede çekildi?
İlk Öpücük nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Murat Onbul'un, senaristliğini ise Çağlar Yurt'un yaptığı İlk Öpücük filmi konusu nedir? İlk Öpücük filmi oyuncuları kim? İlk öpücük nerede çekildi?
Geçirdiği bir kaza nedeniyle hafıza sorunları yaşayan ve her güne 2 yıl öncesinden başlayan Bahar, babası ve abisinin büyük özverileri sayesinde hayatına hep aynı 24 saati yaşayarak devam etmektedir. Yaşadığı kasabanın çapkın gençlerinden Hakan, Bahar'ı görür görmez âşık olmuştur; ancak genç kadının durumunu öğrenince, ona kendini her gün yeniden sevdirebilmek için aynı özverili yaşamı kabul etmek zorunda kalacaktır.
İlk Öpücük filminin çekimleri Bursa'nın Mudanya İlçesi'ne bağlı Gölyazı ve Tirilye beldelerinde yapıldı. Filmde Bursa'nın güzellikleri göz önüne serildi.
- Murat Yıldırım
- Özge Gürel
- Cezmi Baskın
- Beyti Engin
- Hayrettin Karaoğuz
- Sadi Celil Cengiz
- Gamze Karaduman
- Erol Aksoy Dayı
- Jale Aylanç
- Hakan Akın
- Birsen Dürülü
- İlay Erkök
- Değer Alp